De.Ra.Do. e la via dell'innovazione come valore di unicità

Pesce e frutti di mare, provenienti da mari italiani ed esteri, consegnando la migliore qualità del pescato nelle cucine degli chef: questa in sintesi l’attività primaria di De.Ra.Do., azienda di Matera che si occupa di lavorazione e distribuzione di pesce fresco e surgelato, ma anche prodotti ortofrutticoli surgelati, gelati e semifreddi, croissant, snack.

Massimo De Salvo, socio e responsabile commerciale dell’azienda, quando e come nasce l’idea di occuparsi della trasformazione dei prodotti ittici?

L’azienda De.Ra.Do. nasce negli anni 2000 quando l’azienda di famiglia De Salvo, che si occupava di distribuzione dei prodotti alimentari surgelati, aveva notato l’esigenza delle imprese di ristorazione del territorio di estendere l’offerta anche ai prodotti ittici freschi e lavorati. A distanza di 18 anni è divenuta una delle aziende più importanti del settore nel Sud Italia con progetti di espansione nel resto del territorio nazionale. Con fierezza posso dire che quasi tutta la forza lavoro è del territorio, si tratta circa di 25 persone.

Cosa contraddistingue De.Ra.Do. nel panorama delle aziende del settore di riferimento?

L’azienda è specializzata in produzione, lavorazione e trasformazione dei prodotti ittici ma per tutto il ciclo produttivo non utilizziamo conservanti, additivi e nessuna sostanza chimica, né come ingrediente né come coadiuvante della produzione. I nostri prodotti sono al 100% naturali, al netto di acqua potabile certificata e sale marino. Questo per me era l’unico modo per distinguerci, garantendo alta qualità sebbene a un prezzo competitivo. I prodotti che sono importati dall’estero, per esempio, sono rigorosamente congelati a bordo delle navi, dunque sono prodotti vergini che poi procediamo ad altissimi standard qualitativi. La consistenza e il sapore di un polpo o di una seppia naturali sono imparagonabili, rispetto a prodotti trattati e sbiancati. Stiamo inoltre avviando una linea di panatura e pastellatura per realizzare prodotti naturali senza glutine e lattosio, con etichetta trasparente e corta.

É soddisfatto dei servizi erogati da T3 Innovation e in quali attività è stato coinvolto di recente?

Sono un vero e proprio “fan” di T3: per me è un servizio unico che non ho mai visto in altre Regioni, quello di assistenza gratuita alle aziende. La Regione Basilicata è stata lungimirante a offrirlo: per una piccola-media impresa locale le consulenze a costo zero sono preziose. Sta poi all’azienda saper approfittare di questa grande opportunità: in quanto presidente dell’Associazione delle Piccole e Medie Industrie della Provincia di Matera spesso vedo scarsa intraprendenza nel lungo periodo, molte aziende locali potrebbero essere tranquillamente delle eccellenze nazionali che invece scelgono di rimanere nel loro piccolo. T3 accompagna in un percorso di individuazione delle occasioni di business e offre servizi in grado di produrre valore, oggi rappresentato dall’innovazione, la vera risorsa che permette di diventare unici sul mercato. Con piacere, in questi anni, ho constatato la crescita dei giovani consulenti di T3, tutti ragazzi lucani che sono dei veri professionisti. Spero che la mission continui perché il valore che di T3 per un'azienda medio piccola che non può permettersi queste professionalità a costo zero è una grande opportunità.



In cosa consistono nel dettaglio i progetti che state realizzando insieme?

Intanto T3 ha avviato una fase di studio del mercato di riferimento e dei test di valorizzazione sui prodotti. Con gli scarti delle lavorazione sui prodotti ittici stiamo realizzando un fumetto di pesce, un prodotto a marchio registrato da utilizzare nel settore nutraceutico, come integratore alimentare e da valorizzare come alimento funzionale. Per esempio dal guscio delle ostriche o dalle spine del pesce è possibile estrarre dei principi attivi utilizzati in altri ambiti industriali come quello farmaceutico. Un'attività di ricerca interamente dedicata a questo è stata svolta da un partner tecnico-scientifico individuato da T3 in grado di supportare l'azienda nel progetto di innovazione, ovvero il Professor Francesco Puoci dell’Università degli Studi della Calabria, specializzato in attività di ricerca sullo studio e la messa appunto di prodotti nutraceutici e farmaceutici. Ho anche partecipato attivamente ai BootCamp di T3 Innovation, in cui si è cercato di individuare soluzioni innovative a criticità aziendali con l’ausilio dei giovani dell’Università della Basilicata e al Workshop Food Trust, un incontro dedicato alle imprese del settore agro-alimentare organizzato da T3 Innovation.