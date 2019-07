Disponibile on line “Young Innovation Advisor”: il corso per supportare le aziende nei processi di innovazione

È disponibile sulla piattaforma Bright Journey di T3 Innovation il corso gratuito Young Innovation Advisor, un percorso formativo in modalità e-learning che ha come obiettivo la creazione di figure professionali in grado di supportare le aziende nell’implementazione di progetti innovativi. Il corso garantisce l’acquisizione delle principali nozioni per la gestione dell’innovazione e del trasferimento tecnologico, aprendo le porte delle imprese allo sviluppo di nuovi prodotti, processi e servizi, mediante l’interazione con il mondo scientifico e le tecnologie innovative.

Il percorso didattico è strutturato in 6 moduli formativi sviluppati da 5 esperti di settore, selezionati tra docenti universitari, partner di progetto e Senior Innovation Advisor, che introdurranno gli utenti alle dinamiche proprie dell’ecosistema dell’innovazione e agli strumenti necessari per affrontare le incertezze legate al processo di realizzazione dell’innovazione.

Vengono, inoltre, illustrati i concetti di proprietà intellettuale, valorizzazione dei risultati della ricerca, gli strumenti digitali per la gestione delle attività di marketing. Il modulo conclusivo del corso è dedicato ad illustrare le funzionalità della piattaforma digitale di innovation management Kit2B, uno strumento basato sui tools della Gsuite e sviluppato da PwC Italy e Google Cloud, utile a supportare i processi di innovation management.

Al termine di questo e degli altri corsi disponibili sul Bright journey (Young Startupper, Young Digital Advisor e Digital Evolution) è possibile ottenere un attestato di partecipazione.