Diventare startupper di successo: su quali settori investire?

Il successo delle startup dipende sempre più, oltre che dalla qualità dell’idea, dalla scelta del team, la corretta strategia da seguire e dal mercato di riferimento e da un modo innovativo di pensare il business. Nei precedenti articoli abbiamo evidenziato la crescita repentina delle startup nel 2019 e la stretta correlazione di tale incremento con i finanziamenti dedicati. Ma perché tanto interesse verso la crescita di questa nuova forma di imprenditorialità? Oltre che “portatori sani di innovazione”, le startup rappresentano un’importantissima risorsa di tecnologie e processi, vitale anche per la sopravvivenza delle aziende esistenti che hanno intrapreso un processo di innovazione e trasformazione digitale. La velocità dello sviluppo tecnologico, infatti, impone anche alle attività imprenditoriali non a vocazione strettamente innovativa di essere sempre aggiornate e suggerisce di attivare nuove collaborazioni con soggetti esterni e altamente specializzati, in un’ottica di Open Innovation.



Quali sono, dunque, le nuove sfide del futuro? Quali sono le tecnologie su cui puntare per avere successo? In cima alla lista delle tecnologie su cui puntare per creare la propria startup innovativa, troviamo l’Intelligenza Artificiale (AI), ovvero l’abilità di un computer di svolgere, in maniera autonoma, funzioni e ragionamenti tipici della mente umana. Il mercato dell’AI ha superato, nel corso dell’anno, i 7 miliardi di dollari e i settori in cui vengono maggiormente utilizzati i sistemi di automazione sono soprattutto quelli dell’automotive, della finanza, fino ad arrivare al suo utilizzo nel mondo consumer con gli assistenti virtuali e i bot, ossia quei programmi informatici che possono essere utilizzati per effettuare operazioni ripetute.

Parlando di ambiti su cui investire, non si può non parlare di blockchain e di tutte le startup e scaleup che usano questa tecnologia. Ma cosa si intende per blockchain? Si tratta di un registro pubblico nel quale vengono archiviate in maniera sicura e duratura tutte le transazioni che avvengono tra utenti appartenenti a una medesima rete, i cui dati vengono salvati all’interno di blocchi collegati l’uno all’altro, consentendo così di verificare tutte le transazioni effettuate. Spesso tale tecnologia viene associata esclusivamente al mondo della finanza come nel caso del Bitcoin, ma ovviamente può essere utilizzata in svariati campi, come ad esempio nel settore consumer per certificare la provenienza dei prodotti, o nel settore manifatturiero per dare risalto all’unicità dei pezzi venduti.

Cresce in maniera esponenziale l'interesse delle aziende verso le startup che basano il loro modello di business sull'Internet of Things, letteralmente “internet delle cose”, ossia la rete di dispositivi elettronici dotati di software in grado di scambiare informazioni con altri dispositivi wireless. A livello mondiale, infatti, aumentano i finanziamenti verso le iniziative imprenditoriali nei diversi ambiti IoT (tra cui Smart Car, Smart Home, Smart City, Smart Agriculture, ecc.).

In ultimo, ma non per importanza, parliamo di Realtà Aumentata, sottolineando l’importanza di tale tecnologia grazie alla quale è possibile cambiare il modo di fare comunicazione, impresa, cultura e istruzione. Con il termine Realtà Aumentata, infatti, facciamo riferimento all’arricchimento della percezione sensoriale umana mediante informazioni che non sarebbero percepibili con i cinque sensi, fornendo all’utente maggiori informazioni sul mondo che lo circonda o su una specifica attività. La crescita dell’AR è stimata in +180% entro il 2020, con un giro d’affari che si aggirerà sui 12 miliardi di dollari.

Per approfondire ulteriormente i trend di mercato e ricevere una consulenza personalizzata sulle tecnologie più utili ed efficaci per potenziare la propria startup e attrarre investimenti, è possibile contattare T3 Innovation QUI.