“Il Fornaio” e la sfida delle piccole aziende: come competere sul territorio nazionale

L’azienda “Il Fornaio di Iacovera Nicola e Teto Annalisa” di Genzano di Lucania è uno dei fiori all’occhiello della tradizione fornaia lucana, tra prodotti da forno, dolci e salati, grazie alla qualità delle materie prime, l’autenticità dei sapori e la lavorazione artigianale, tanto da vincere il premio Oro al Wine Festival di Merano 2019, evento internazionale del Food&Wine e il premio di Gambero Rosso come Migliore Street Food Lucano 2019.

Rocco Iacovera, Responsabile Amministrativo e Marketing Manager dell’azienda, come nasce l’azienda “Il Fornaio” e cosa rende così unici i vostri prodotti?

“Il Fornaio” nasce nel 2006 come azienda a conduzione familiare, nel corso degli anni questa realtà ha continuato a espandersi, mantenendo intatti valori quali etica, condivisione e familiarità che sono tuttora i pilastri del nostro brand. Mentre io mi occupo della dimensione amministrativa e del marketing dell’azienda, mio fratello Nicola Iacovera è maestro artigiano nel settore dei prodotti da forno, mia cognata Annalisa Teto e mia madre Laura Longo sono responsabili della produzione dolciaria e infine la nostra ricchezza più grande: i nostri collaboratori che rappresentano un pezzo di storia dell’azienda e che consideriamo parte della famiglia. Nel 2016 abbiamo registrato il marchio “Antica Ricetta di Nonna Sesella - Forneria Lucana”, un omaggio a nostra nonna, custode delle antiche tradizioni genzanesi che ha finalmente realizzato il suo sogno di conservare e tramandare nel tempo i sapori di una volta. Il brand è una commistione tra tradizione e innovazione, una reinterpretazione dei prodotti tipici in chiave moderna che si propone l’ambiziosa sfida di raccontare il nostro territorio al di fuori della Basilicata e dimostrare che anche le piccole aziende possono competere sul mercato nazionale.

Che riscontro state avendo sul territorio?

Come anticipato, negli ultimi anni abbiamo avuto una grande espansione: abbiamo aperto altri due punti vendita, rispettivamente a Venosa e a Matera e un corner a Bari. Inoltre abbiamo avviato una proficua collaborazione con aziende di nicchia in Lombardia che ci hanno dedicato dei corner di vendita su Milano. Questi sviluppi ci hanno permesso di sperimentare prodotti innovativi, come ad esempio una nuova linea di focaccia altamente digeribile con proprietà organolettiche importanti, realizzata con la collaborazione di tecnologi alimentari. Inoltre, nell’ultimo periodo abbiamo ricevuto importanti riconoscimenti, tra cui il premio di Gambero Rosso come Migliore Street Food Lucano 2019, il premio Oro al Wine Festival di Merano 2019 e l’inserimento nella prestigiosa guida Gambero Rosso Pane&Panettieri d’Italia.

In che modo T3 Innovation vi è stato d’aiuto in questo percorso?

L’intervento di T3 Innovation per noi è stato fondamentale: ci ha permesso di scoprire un nuovo mondo, nuove potenzialità di innovazione e trasferimento tecnologico per la nostra azienda e nuove tecnologie all’avanguardia. È stato il punto di svolta per un vero cambiamento sia da un punto di vista ideologico, sia da una prospettiva concreta e operativa. Mi piace dire che il ruolo di T3 sia stato quello di “aver stimolato le nostre riflessioni per dare risposte ai consumatori”, proprio grazie a queste nuove soluzioni abbiamo potuto aprirci a nuovi mercati, avviare nuove collaborazioni specialistiche e capire cosa ci differenzia dagli altri e in che modo sfruttare le nostre peculiarità per diventare più competitivi. In particolare la consulenza con gli Innovation Advisor si è concretizzata in studi di mercato che ci hanno aiutato a esplorare nuovi orizzonti commerciali e nuove linee di produzione. A questo proposito, è stata preziosissima l’attività di matching con figure specializzate che ci hanno permesso di realizzare nuovi prodotti, come ad esempio una linea di alimenti funzionali.



Quali sono i vostri obiettivi per il futuro?

Sicuramente c’è la volontà di allargare ulteriormente il nostro mercato ed espandere la capacità produttiva dell’azienda. Il nostro obiettivo è quello di posizionare i nostri prodotti sul mercato nazionale e internazionale, con T3 Innovation abbiamo già avviato attività di ricerca e sviluppo e contiamo di incrementare anche le azioni di networking e di matching per diventare sempre più competitivi e portare in alto la bandiera della tradizione alimentare lucana.