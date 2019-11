Nasce il Real Time Ecosystem Museum, per condividere idee, soluzioni e competenze

Sempre più rilevante è, negli ultimi anni, l’approccio strategico e culturale che vede soggetti di varia natura ricorrere a risorse provenienti dall’esterno (per esempio professionisti, aziende, startup innovative e centri di ricerca), per intraprendere e finalizzare processi di innovazione. Una pratica ormai generalmente condivisa che favorisce la condivisione di idee, soluzioni e competenze in un’ottica di Open Innovation. Accanto a tale interesse, cresce l’attenzione verso le occasioni di networking che consentono di potenziare le relazioni, estendere le interazioni, moltiplicare le opportunità di business. Dunque rete, condivisione, confronto, crescita sono diventate, a livello internazionale, delle vere e proprie necessità.

In Basilicata si sta palesando la stessa urgenza: sempre più realtà territoriali hanno la necessità di confrontarsi e rapportarsi con competenze terze in grado di soddisfare bisogni e dare vita a nuove progettualità. Tra le soluzioni individuate da T3 Innovation per soddisfare tale esigenza è nato il Real Time Ecosystem Museum (RTEM), una piattaforma di mappatura dei beneficiari della struttura di innovazione e trasferimento tecnologico della Regione Basilicata che rende visibile e accessibile l’ecosistema lucano dell’innovazione. Uno strumento che consente di individuare le competenze scientifiche e industriali presenti sul territorio lucano, favorendo l’interazione e la contaminazione tra i diversi stakeholders.

Con un’interfaccia grafica user-friendly, la piattaforma consente di acquisire informazioni sui singoli soggetti dell’ecosistema e, attraverso la visualizzazione tipica di una rete neurale, sono rappresentate le connessioni esistenti tra gli utenti rispetto alle tematiche di interesse o alla partecipazione a progetti comuni. Collegandosi al sito di T3 è possibile consultare più di 1.000 soggetti tra imprese, gruppi di ricerca e startup, organizzati per aree di specializzazione intelligente regionale (S3 Basilicata). L’architettura consente di affinare la ricerca digitando oltre 450 tag associati univocamente a una corrispettiva area di specializzazione.

La rappresentazione grafica permette di visualizzare dal punto di vista geografico la concentrazione dei beneficiari sul territorio regionale. Tramite l’effetto mouse over, infine, è possibile acquisire le informazioni base del beneficiario individuato (ragione sociale o nome del gruppo di ricerca, area di specializzazione regionale e nazionale, eventuale approfondimento sui progetti di innovazione intrapresi con T3 Innovation). Una sezione di indicatori statistici, infine, permette di visualizzare la ripartizione dei beneficiari rispetto alla S3 nazionale e lucana, oltre che alle traiettorie tecnologiche individuate nel documento strategico regionale.

A completare le funzionalità dello strumento, i collegamenti ai principali centri di ricerca europei con attività scientifiche in corso sulle specifiche tematiche di interesse con schede di approfondimento, link e contatti utili. Il Real Time Ecosystem Museum rappresenta, quindi, un importante strumento per favorire lo sviluppo territoriale attraverso la conoscenza e lo scambio di competenze, elementi alla base di processi proficui di contaminazione culturale.