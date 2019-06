Open Innovation: come guardare all'innovazione dalla giusta prospettiva

Uno degli aspetti più interessati della modernizzazione riguarda la capacità degli imprenditori di acquisire e generare innovazione, tramite l’interazione con soggetti esterni al contesto aziendale. Tale approccio è meglio noto come Open Innovation. Il primo a parlarne è stato Henry Chesbrough, un economista statunitense che negli anni Ottanta ha definito il concetto di Innovazione Aperta.

Il cosiddetto “approccio aperto” corrisponde al superamento della tradizionale visione “Closed Innovation”, dove l’innovazione veniva generata esclusivamente dalle risorse interne all’azienda (dipendenti e collaboratori).

Infatti, il modello dell’Open Innovation può essere definito come un nuovo approccio culturale all’innovazione: le imprese, per generare nuovi prodotti e nuova tecnologia, utilizzano sia i canali interni che quelli esterni per essere competitive sul mercato globale.

La stessa attività di trasferimento tecnologico è dichiaratamente una leva che permette alle aziende di sviluppare nuove conoscenze, di trasferirle e di trarne vantaggio!

Basti pensare alle collaborazioni con istituti di ricerca, startupper, esperti dell’innovazione, fornitori, università, inventori, programmatori e consulenti tecnologici: queste connessioni permettono alle aziende di progredire tecnologicamente grazie alla co-progettazione di nuove soluzioni.

L’approccio open restituisce benefici non solo alle aziende, ma anche ai gruppi di ricerca! Si pensi ad esempio alle piccole imprese, che aprendosi all’esterno e andando oltre “il loro recinto aziendale”, riescono a individuare competenze qualificate capaci di sviluppare soluzioni innovative.

