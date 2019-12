Opinioni e margini di miglioramento: il gradimento del servizio di T3 Innovation

Rilevare il grado di soddisfazione dei beneficiari rispetto al servizio offerto, le eventuali criticità e l’eventuale esistenza di un gap tra le prestazioni ricevute e il servizio atteso: sono questi i principali obiettivi dell’indagine di customer satisfaction relativa all’attività svolta da T3 Innovation. Un questionario online completamente anonimo messo a disposizione dei beneficiari, startup, imprese e gruppi di ricerca che hanno effettuato un percorso con T3, da compilare liberamente nel periodo compreso tra aprile e novembre 2019. Hanno risposto circa 140 soggetti sui circa 600 complessivi, dunque corrispondente a circa il 25% del totale, da ritenersi sufficientemente rappresentativo e meritevole di analisi.

Come espresso anche dalla Direttiva sulla Customer Satisfaction emanata dal Ministro della Funzione Pubblica “il processo di trasformazione e modernizzazione delle amministrazioni pubbliche avviato nei primi anni novanta è stato guidato soprattutto dalla necessità di migliorare la soddisfazione dei cittadini e delle imprese per i servizi offerti dalle amministrazioni pubbliche. In tale processo, hanno assunto particolare importanza il tema della qualità dei servizi pubblici e il ruolo centrale del cittadino, non solo nella veste di destinatario dei servizi ma anche quale risorsa strategica per valutare la rispondenza dei servizi erogati ai bisogni reali, così come percepiti dai soggetti fruitori”. Per tali motivi, avendo T3 Innovation erogato servizi ad alto valore aggiunto in nome e per conto della Regione Basilicata si è ritenuto opportuno svolgere tale indagine e renderne pubblici i risultati per una questione di trasparenza e corretto rapporto con il territorio.

In sintesi è possibile affermare che gran parte dei beneficiari risulta soddisfatta o molto soddisfatta: in riferimento agli effetti concreti di T3 Innovation il 61,4% dei beneficiari ritiene ci siano già degli effetti tangibili della consulenza di T3 sulla tua propria impresa, startup o gruppo di ricerca. In riferimento alla capacità di intercettare fabbisogno di innovazione il 53,6% ha risposto che T3 Innovation è stato utile a far emergere le proprie esigenze di innovazione.

In riferimento al livello di soddisfazione il 45,7% è rimasto soddisfatto del servizio e in riferimento all'impatto nella definizione di attività progettuali il 47,1% ha reputato utile la consulenza tecnologica/strategica di T3 Innovation per la definizione di prospettive progettuali a cui poter dare seguito. Per quanto riguarda la soddisfazione nel rapporto con gli Innovation Advisor il 55% ha affermato che si ritiene molto soddisfatta dell'interazione, concretamente di supporto.

L’ultima parte della rilevazione della customer satisfaction ha riguardato le criticità e gli elementi migliorativi del servizio, che sono stati rintracciati nella costanza del rapporto con i beneficiari, nella fase implementativa dei progetti di innovazione e negli elementi analiticamente descritti nel paragrafo precedente (alcuni dei quali non completamente espletati dalla struttura poiché non contemplati tra i servizi erogabili da contratto).