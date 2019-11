Perchè e come l’innovazione è un fattore determinante per la crescita aziendale

In un contesto competitivo di dimensioni globali, caratterizzato da una situazione di crisi strutturale del mercato che non consente più di basare la propria strategia sulla mera riduzione di costi o sulla continua ricerca di misure di sostegno e agevolazione, l’innovazione rappresenta sicuramente un fattore determinante per la crescita aziendale. Le prospettive di espansione di un’azienda dipendono in maniera sempre più stringente dalla sua capacità di innovare, passando da una profonda comprensione del contesto in cui opera e dalla capacità di saper cogliere tempestivamente i cambiamenti e le opportunità presenti sul mercato.

L’innovazione è pertanto soprattutto la capacità di abbracciare il cambiamento. Una prima classificazione delle tipologie di innovazione è infatti legata proprio al concetto di cambiamento: si parla di innovazione “incrementale” quando ci si riferisce al miglioramento di qualcosa che già esiste. Questo tipo di azione può provocare anche cambiamenti molto rilevanti nei processi (tecnico, produttivo, commerciale) aziendali e incide sulla produttività e sulla competitività dell’impresa all’interno del quadro di mercato in cui si colloca; l’innovazione “radicale” invece, è quella che genera prodotti o servizi completamente nuovi, trasformando il quadro di mercato in cui l’impresa si colloca. L’esempio forse più rappresentativo è la nascita di “Internet”, che ha rivoluzionato la comunicazione globale.

É possibile attuare un’ulteriore distinzione tra innovazioni di prodotto, di processo e organizzative. La prima consiste nel miglioramento di un prodotto esistente o nella creazione di un nuovo prodotto, per soddisfare le esigenze del mercato e dei clienti sotto l’aspetto del contenuto tecnologico, delle prestazioni, del design, al fine di mantenere un vantaggio competitivo rispetto ai concorrenti. L’impiego dei materiali avanzati, quali ad esempio i rivestimenti nanotecnologici, ha consentito di introdurre importanti innovazioni di prodotto anche in settori che, apparentemente, sembrano lontani dal concetto di innovazione tecnologica, come quello della moda e del design, permettendo di ottenere tessuti resistenti alle abrasioni, al degrado dovuto ai raggi UV, allo sporco.

Le innovazioni di processo favoriscono l’evoluzione o la creazione di processi produttivi, per esigenze legate ad esempio all’ottimizzazione dei costi, al monitoraggio dei processi, all’introduzione di nuovi prodotti all’interno del ciclo aziendale. Il paradigma dell’Industria 4.0, legato all’automazione ed alla “connessione”, rappresenta uno dei più recenti e forti cambiamenti legati all’innovazione dei processi aziendali.

Infine l’innovazione può concentrarsi sulla struttura organizzativa dell’impresa, con l’obiettivo di migliorarne la gestione, adattandosi ai cambiamenti del proprio business e del contesto di riferimento. Azioni in tal senso potrebbero riguardare il potenziamento del proprio brand, attraverso l’impiego dei social media, o l’aggregazione con altri soggetti per forme di co-branding.

Le tre tipologie di innovazione sono strettamente correlate e risultano essere determinanti per la gestione strategica di un’impresa, il filo conduttore di ogni intervento è la creazione e il mantenimento della “cultura dell’innovazione” all’interno dell’azienda, puntando sulla formazione e sull’aggiornamento professionale continuo delle risorse umane, incoraggiando la comunicazione e la cooperazione e incentivando sia lo sviluppo di innovazioni dall’interno che l’apertura a recepirne dall’esterno.

Come abbiamo visto, le potenzialità di un intervento di innovazione sono infinite, così come le sue applicazioni. Con T3 Innovation è possibile individuare un percorso strategico e customizzato per rispondere efficacemente alle esigenze e supporto nel raggiungimento dei propri obiettivi.