Plasticform: l'innovazione del settore automotive nel cuore della Basilicata

L'innovazione digitale contamina anche l’azienda del settore automotive Plasticform. Uno stabilimento moderno e flessibile situato nella zona industriale di San Nicola di Melfi, che si estende su un’area di circa 14000 mq di cui 5200 mq di superficie coperta.

Vincenzo Di Miscio, presidente e direttore generale, come nasce Plasticform e l’idea di un’azienda nel settore dello stampaggio di materie termoplastiche?

Plasticform nasce nel 1992 dalla voglia e dall’idea di un imprenditore locale del settore, il sottoscritto, il quale già avvertiva la necessità di diversificare, sperimentare e progredire in nuovi settori. L’occasione propizia è stata a suo tempo l’innesto dello stabilimento FIAT, oggi FCA (Fiat Chrysler Automobiles, ndr), più grande a livello europeo proprio qui a Melfi e la conseguente idea di creare un’azienda che fosse preposta all’indotto. Così, nel 1996, abbiamo avviato il progetto. Nel ‘98 inizia il percorso con la produzione di componentistica per elettrodomestici e progressivamente anche per automobili. Fin dai primi giorni l’azienda si è dotata di impianti tecnologicamente avanzati, con molteplici sforzi ha acquisito le certificazioni di sicurezza, qualità e ambientali, elementi alla base della nostra attività. I clienti dell’automotive hanno creduto in noi nell’avvio di rapporti commerciali che si sono poi consolidati, fino ad approdare alla casa madre Fiat, di cui oggi siamo orgogliosamente fornitori di primo livello.

Cosa contraddistingue l’azienda Plasticform nel panorama delle aziende del settore automotive?

Probabilmente la lungimiranza, la qualità e lo slancio innovativo. L’azienda è l’unica del territorio che come PMI manufatturiera è fornitore diretto di FCA, nonostante sia una realtà più piccola per dimensione del circuito di fornitori consolidati. Questo tuttavia non è un vanto, sarebbe stato molto più gratificante un tessuto più nutrito! Noi puntiamo tutto sull'innovazione non solo tecnologica ma anche nel sistema di relazioni interne ed esterne, penso che oggi l’azienda vada considerata come fonte di cultura dal punto di vista industriale ma anche contraddistinta da una mentalità più aperta a ciò che succede nel mondo.

Quali sono le prerogative per il futuro e i progetti imminenti?

Partendo dal presupposto che Plasticform è specializzata nella produzione di componenti termoplastici per l’automotive, sia tecnici che funzionali che estetici, ovvero tutta una serie di componenti in plastica destinati a parti interne ed esterne della vettura, l'obiettivo è quello di riuscire a fornire sistemi completi, ovvero più elementi assemblati, oltre che fornire un servizio di co-design. È stato già pianificato anche un ulteriore ampliamento, sebbene l’ultimo sia recente: nel 2018 abbiamo aumentato la superficie coperta di circa 2000 metri quadri e messo in campo dei progetti di ammodernamento della riorganizzazione produttiva, racchiusa nel termine industria 4.0, dalla realizzazione fisica e materiale dei fabbricati, fino alla formazione del personale, orientata al digitale, che metta le macchine, gli uomini e i sistemi informatici insieme per una gestione più efficace.

Come nasce e si evolve la relazione con T3?

Abbiamo sempre avuto un’attenzione particolare per le strutture che potessero sensibilizzare all’innovazione, gli uomini del resto vogliono da sempre creare sistemi che vanno verso l’aumento del benessere e del comfort della persona. La decisione della Regione Basilicata di dotarsi di una struttura di trasferimento tecnologico non solo l’ho apprezzata ma l’ho sfruttata, ho avuto gratuitamente dei servizi qualificati offerti in casa, che per una piccola azienda è prezioso. Davvero è raro un interlocutore così specializzato a portata di mano, che possa profilare degli orizzonti maggiori per lo sviluppo delle attività. Io posso testimoniare di conoscere tutti i professionisti di T3 Innovation, ho realizzato una serie di progetti e iniziative messe in campo da questa realtà che ha un ruolo cerniera tra impresa, giovani e istituzioni. Il servizio è innegabilmente molto utile: dall’azione di supporto per la brevettazione di particolari modulari in plastica agli spunti qualificati dei professionisti di T3, fino alla scoperta di alcune metodologie innovativa per la gestione della supply chain. Ho partecipato anche a numerosi incontri in cui mi sono nutrito di nuove tendenze. Aggiungo che sarebbe una grave mancanza se la struttura T3 non ci fosse più e che sussiste una grande necessità delle capacità che questi ragazzi hanno acquisito in questi anni.