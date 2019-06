Alla sede di T3 Innovation al Campus Unibas di Macchia Romana “T3 Economy - Financial Speed date”

Un ecosistema regionale sempre più partecipe e proattivo a supporto delle realtà imprenditoriali lucane: è questo l’obiettivo che T3 Innovation persegue e ne è dimostrazione “T3 Economy - Financial Speed date”, che avrà luogo alla sede di T3 Innovation al Campus Unibas di Macchia Romana giovedì 27 giugno a partire dalle 9.30. Un evento dinamico e interattivo che offre l’occasione a imprenditori, aspiranti imprenditori e startupper, di confrontarsi personalmente con alcuni referenti del sistema finanziario e creditizio. In particolare, parteciperanno all’incontro: Giuseppe Romaniello - Direttore Generale Unibas; Michele Somma - Presidente Camera di Commercio della Basilicata; Gaetano Torchia - Amministratore Unico Sviluppo Basilicata; Gianfranco Mancini - Segretario Commissione Regionale Abi Basilicata; Vincenzo Durante - Responsabile Occupazione Area Incentivi e Innovazione, Invitalia.

L’evento prevede due momenti, una prima fase divulgativa in cui saranno illustrate tutte le opportunità di accompagnamento, consulenza e finanziamento previste per le giovani imprese; nella seconda parte invece i partecipanti potranno usufruire della consulenza personalizzata dei responsabili nazionali Gian Marco Verachi - Resto al Sud - Invitalia; Vittorio Fresa - Cultura Crea - Invitalia; Antonio Maddaloni - Smart & Start- Invitalia; Saverio Primavera - Referente Resto al Sud Camera di Commercio della Basilicata; Vito Spennacchio - Responsabile distretto di Potenza Banca Popolare di Bari e Francesca Arbia - Gestore Business Banca Popolare di Bari, secondo la formula dello Speed date: avranno a disposizione 10 minuti per spiegare la propria idea/iniziativa/attività e confrontarsi con gli esperti.

Per partecipare, è necessario registrarsi QUI entro il 25 giugno alle ore 17.