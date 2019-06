T3 Innovation, ovvero il quarto luogo

C’è un primo luogo, che è la casa in cui si vive, un secondo, che è il posto di lavoro, e poi un terzo posto che è quello nel quale si va per sentirsi bene quando non si è a casa o non si è a lavoro. Questo scriveva il sociologo americano Ray Oldenburg nel suo "The Great Good Place". Caffè e bar, che svolgono l’attività di centri sociali, librerie, palestre, persino centri commerciali: spazi fisici nei quali si ricrea una comunità, ci si scambia opinioni, si intessono relazioni. A questa classificazione, datata 1989, probabilmente oggi bisognerebbe aggiungere un elemento, che potrebbe far collassare in modo inaspettato il secondo e il terzo luogo descritti da Oldenburg: sono i “luoghi dell’innovazione”, quell’insieme molto variegato di spazi dove le persone possono incontrarsi per scambiarsi idee, raccontare le proprie esperienze e iniziare a lavorare su progetti, innovativi, comuni.



Spazi che non sono necessariamente di svago, sebbene ne conservino le caratteristiche di visionarietà, ma soprattutto di lavoro. In questa categoria potrebbero rientrare sia spazi di tipo formale e istituzionale, sia quelli di natura più informale come gli spazi culturali o gli stessi locali pubblici di una città. Sicuramente, in questa descrizione, rientra T3 Innovation. Progetto nato dalla volontà della Regione Basilicata di dare piena attuazione alle politiche di innovazione locali, favorendo la stimolazione e il consolidamento dell’ecosistema imprenditoriale e di ricerca lucano, T3 Innovation si è trasformato nel suo primo anno di attività da luogo primariamente istituzionale a luogo informale sui temi dell’innovazione, facendo sfumare i confini tra le due classificazioni e così rafforzando la sua finalità.

T3 Innovation si è così trasformato in poco tempo qualcosa di più rispetto a quanto previsto dalla sua missione istituzionale: è divenuto luogo di incontro, di scambio di opinioni, punto di raccordo e racconto delle idee innovative presenti sul territorio, luogo nel quale mettere alla prova e condividere la propria progettualità e, perché no, la propria idea di futuro. Realtà unica nel panorama italiano, ma probabilmente anche europeo, in poco meno di 12 mesi di attività operativa T3 ha incontrato oltre 180 imprenditori, la quasi totalità dei ricercatori operanti sul territorio, centinaia di giovani e ha realizzato oltre 50 incontri sui temi dell’innovazione e del trasferimento tecnologico. Lo ha fatto nei suoi uffici, ma anche al di fuori di essi, andando incontro alle esigenze dei potenziali beneficiari del servizio lì dove esse nascono, operano e si scontrano con la realtà.

L’elemento territoriale, infatti, svolge un ruolo importante nel sostenere l’innovazione, perché è lo stesso territorio che contribuisce ai processi innovativi degli attori che vi operano attraverso il patrimonio cognitivo, cioè l’insieme di saperi, conoscenze e modi di fare che si sono accumulati nel corso del tempo e che contribuiscono in modo originale alla definizione del valore dei prodotti e servizi realizzati. Ma il territorio sostiene l’innovazione anche attraverso la dimensione sociale derivante dal capitale cognitivo e umano disponibile. È su questa doppia dinamica che T3 ha svolto e continuerà a svolgere la sua azione. Abbiamo così pensato fosse giusto raccontare la nascita e il primo anno di vita di questo “quarto luogo”, così come ci piace identificare T3 Innovation, attraverso le immagini più significative che hanno caratterizzato la sua attività. Lo facciamo sapendo di essere solo all’inizio di un percorso non semplice, ma essendo ragionevolmente certi di riuscire ad individuare, parafrasando Seneca, tutti i possibili venti favorevoli alla navigazione, avendo ben chiaro qual è il porto a cui intendiamo approdare.