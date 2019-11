Vivai La Malfa: dagli agrumi ai fiori fino ai bonsai tra tradizione e innovazione

Agrumi, ulivi, viti da tavola e da vino ma anche alberi, arbusti ed erbacee mediterranee: l’azienda vivaistica La Malfa nasce nel 1928 in Sicilia grazie a Tommaso La Malfa, nonno dell’attuale titolare, omonimo.



Tommaso, ci illustra brevemente la storia dell’azienda?

Certamente: abbiamo trasferito i nostri vivai in Basilicata negli anni ‘50, precisamente a Policoro. Nel corso del tempo i fratelli La Malfa si sono specializzati in settori differenti, in particolare Salvatore La Malfa si è dedicato alla produzione di piante da frutto in vaso, oltre che di quelle ornamentali e della progettazione degli spazi verdi. L’azienda oggi si estende su una superficie totale di 1,5 ettari, di cui il 90% sotto serra e produce annualmente dalle 30 alle 35 mila piante in vaso. Vi è inoltre un ottimo assortimento di alberi e arbusti mediterranei, piante da giardino annuali e perenni, piante grasse, da appartamento e bonsai. Inoltre un settore del vivaio è dedicato a piante aromatiche e agrumi ornamentali.



Cosa significa per voi conciliare tradizione e innovazione?

Ci piace pensare al vivaio come se fosse un asilo, che forma le piante per quelle che sarà la loro vita in campo. Siamo molto legati al territorio, ci concentriamo infatti sulle varietà tipiche locali, affiancandole a molte nuove varietà che possono apportare slancio al territorio. Sono per esempio tradizionali i limoni di Rocca Imperiale, sotto marchio I.G.T., che esportiamo anche in Spagna, Sicilia, Sardegna. Invece tra le novità abbiamo alcuni ibridi di mandarino brevettati, entrati nel 2019 in Italia, denominati “Valley gold”, una novità assoluta in italia. Siamo pionieri di questa varietà come qualche anno fa lo siamo stati per la varietà Mandalate®, un altro ibrido di mandarino, portato sul mercato dal CO.VI.L. in collaborazione con l’Istituto di ricerca Consiglio Per La Ricerca e La Sperimentazione In Agricoltura di Acireale. Il nostro mercato principale di riferimento è italiano ma collaboriamo anche con Spagna, alcuni paesi della penisola balcanica e Olanda, dove ci rechiamo spesso.

Quali sono le prerogative per il futuro che incrociano T3 Innovation?

Con T3 Innovation abbiamo iniziato a lavorare quest’anno e dopo un primo incontro sono emerse delle potenzialità di collaborazione per esigenze produttive, ovvero quelle di identificare un marchio che rappresentasse il più possibile l’azienda e che venisse tutelato e riconosciuto a livello italiano e non solo, mediante gli strumenti di Proprietà Industriale. Inoltre, ci rendiamo conto che il digitale è il futuro delle vendite quindi stiamo lavorando insieme alla realizzazione di un prototipo digitale di un portale e-commerce per la commercializzazione online dei nostri prodotti, così come alla semplificazione del ciclo produttivo, pensando allo sviluppo di un software per la tracciabilità dei flussi aziendali. Oggi disponiamo di strumenti di irrigazione automatica, gestione del clima sottoserra automatico, gestione del taglio e del rinvaso automatizzati. Provenendo dal mondo agricolo siamo molto attaccati ai cicli produttivi tradizionali ma l’innovazione può essere un volano di crescita come dimostrano i colleghi olandesi, una delle nazioni in Europa tecnologicamente più avanzate nel settore primario. Se l'incidenza dei costi da noi è molto alta, l’automazione tecnologica lì raggiunge livelli elevati: ogni imprenditore agricolo dovrebbe puntare alla cosiddetta agricoltura 4.0 che contempla per esempio l’utilizzo dei droni per il riconoscimento di fitopatie o la presenza di eventuali insetti dannosi.

