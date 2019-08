Vuoi entrare nel mondo dell’innovazione digitale? Ecco il percorso formativo gratuito “Young Digital Advisor”

Young Digital Advisor è il percorso formativo dedicato allo sviluppo di progetti di innovazione digitale, finalizzato alla creazione di figure professionali in grado di accompagnare le imprese nell’importante percorso della trasformazione digitale applicato a processi produttivi, organizzativi e manageriali.

Disponibile gratuitamente sulla piattaforma Bright Journey, il portale di e-learning di T3 Innovation, il corso affronta le tematiche principali utili a progettare percorsi di change management customizzati, con approfondimenti circa l’utilizzo consapevole del Cloud come strumento di storage, virtualizzazione e condivisione dei dati; il concetto Internet of Things, espressione della terza rivoluzione di internet; l’acquisizione e l’analisi dei dati per la produzione di conoscenze utili ai processi di business; la visione strategica dei canali digital per l’affermazione del business aziendale.

Il percorso, strutturato in 10 moduli formativi, sviluppati da 8 esperti nazionali, si conclude con l’illustrazione delle funzionalità della piattaforma digitale di innovation management Kit2B, creata da PwC Italy e Google Cloud per supportare la collaborazione tra utenti in un unico ambiente di lavoro.

Il superamento dei test di verifica a chiusura di ciascun modulo formativo consentirà il rilascio di un attestato di partecipazione. Per acquisire ulteriori conoscenze in materia di innovazione, trasferimento tecnologico e creazione d’impresa è possibile iscriversi agli altri corsi disponibili sul Bright Journey: Young Startupper, Young Innovation Advisor e Digital Evolution.