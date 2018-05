Sir Alex Ferguson operato per emorragia cerebrale: è in gravi condizioni

Sir Alex Ferguson, ex allenatore del Manchester United e leggenda del calcio mondiale, è in gravi condizioni.

Colpito da emorragia cerebrale, il 76enne Ferguson è stato operato d'urgenza. L'intervento è riuscito ma dovrà restare a lungo in terapia intensiva.

Secondo quanto riportato dai media inglesi, un'ambulanza è stata chiamata verso le 9 di mattina di sabato, quando Ferguson ha perso coscienza. Inizialmente ricoverato al Macclesfield District Hospital, Ferguson è stato trasportato al Salford Royal, dove è stato operato.

Il Manchester United ha emesso in serata un comunicato: "La procedura d'intervento è andata bene, ma Sir Alex dovrà osservare un periodo in terapia intensiva per ottimizzare il suo recupero. Si chiede a tutti il massimo rispetto della privacy".

La notizia, confermata solo in serata, era stata in un certo senso preannunciata dall'assenza del figlio Darren Ferguson dal match del suo Doncaster, per "gravi motivi familiari". Ferguson, 76 anni, era apparso in buona salute solo una settimana fa (domenica) per il saluto a Wenger, durante il match con l'Arsenal.

Sir Alex Ferguson has undergone surgery today for a brain haemorrhage. The procedure has gone very well but he needs a period of intensive care to aid his recovery. His family request privacy in this matter.



Everyone at Manchester United sends our very best wishes. pic.twitter.com/SDoNzMwVEZ