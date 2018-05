La Juventus riparte da Allegri: il matrimonio continua

L'ufficialità arriverà a breve: questione di giorni, forse di ore. Massimiliano Allegri sarà l'allenatore della Juventus anche nel 2018-2019, per la quinta stagione consecutiva. L'obiettivo è sempre lo stesso: andare più avanti possibile in Champions league e riconfermarsi in serie A.

Allegri resta alla Juve

Lunedì mattina si è svolto l'incontro tra Allegri, Marotta e Agnelli negli uffici della Continassa. Si è parlato di mercato, gestione, squadra. Non sarebbero emersi ostacoli di alcun tipo: il rapporto tra staff tecnico e società è più saldo che mai.

Filtra ottimismo, Allegri resta a Torino. La corte dell'Arsenal non ha fatto breccia nel cuore di Max, che resterà all'ombra della Mole Antonelliana fino al 2020. Difficile però che si vada verso un'estensione del contratto, a differenza dello scorso anno.

La nuova Juve 2018-2019

In estate saluteranno in tanti (Buffon, Lichtesteiner, Asamoah, e poi forse anche Mandzukic e Sturaro), e Allegri non ha mai avuto paura di cambiare e inserire nuovi giocatori in un telaio ormai solido. Anno nuovo, sfida nuova.

Il primo tassello della nuova sarà Emre Can: il centrocampista tedesco del Liverpool classe 1994 firmerà la settimana prossima il contratto che lo legherà alla Juventus per 5 anni.