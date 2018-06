MotoGp, "nuova vita" per Andrea Iannone: in Aprilia dal 2019

Un vero e proprio effetto domino. Il motomercato impazza, e dopo Lorenzo alla Honda e Petrucci alla Ducati, è ormai certo il cambio di scuderia anche per Andrea Iannone: lascia la Suzuki per passare dal prossimo anno in Aprilia, manca solo l'ufficialità ma il ben informato Sandro Donato Grosso (SkySport) dà per sicuro il "colpo". Firmerà un biennale.

Iannone affiancherà Aleix Espargaro alla guida di una RS-GP del Team Gresini.

L'Aprilia con Iannone mostra di voler fare il decisivo salto di qualità anche in MotoGp, dopo aver vinto Mondiali in serie nelle categorie minori.

Dopo aver capito che con la Suzuki il matrimonio non sarebbe continuato, Iannone ha esplorato tutte le possibilità Honda, Ducati e Yamaha, invano: “la scelta più logica” è sembrata quella Aprilia dal momento che la casa di Noale ha voglia e anche necessità “di un pilota italiano di valore” mentre Iannone “di un progetto che possa metterlo nella condizione di esprimere il suo valore”.

In Aprilia sono passati nel corso degli anni alcuni dei più grandi talenti del motociclismo su pista italiano: Valentino Rossi, Max Biaggi, Loris Capirossi, Marco Simoncelli, Loris Reggiani, Marco Melandri.

Ora tocca a Iannone.