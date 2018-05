Giro d'Italia 2018, ci sono anche Quintana e Nibali: ma sono i "fratellini" dei campioni

Via al Giro d'Italia, ci sono anche Dayer Quintana e Antonio Nibali. C'è qualcosa che "non vi torna"? Già, non si tratta dei due campioni, ma dei fratelli minori, in corsa per Movistar e Bahrain Merida.

I fratelli minori di Nairo Quintana (vincitore del Giro 2014) e dello "squalo" Vincenzo Nibali (vincitore del Giro nel 2013 e nel 2016) non ambiscono a grandi risultati in questa edizione della corsa in rosa. Entrambi classe 1992, devono dimostrare ancora moltissimo, ma il talento è dalla loro parte.

Antonio Nibali è un passista-scalatore, sostiene di apprezzare le corse dure con tante salite. Lo "squaletto", come è soprannominato, sogna di vincere una tappa ma l'obiettivo vero è dare una mano da buon gregario al capitano Domenico Pozzovivo.

Dayer Quintana, fratello del fuoriclasse colombiano Nairo, è uno scalatore puro e in un Giro con ben 8 arrivi in salita avrà modo di farsi notare. Quest'anno ha vinto una tappa della Colombia Oro y Paz 2018, prima edizione della corsa e valevole come prova dell'UCI America Tour.

L'obiettivo di entrambi è chiaro: dimostrare una volta di più di non essere solo "fratelli di".