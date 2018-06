Mondiali 2018: Argentina-Islanda, dove vederla in tv e in streaming

Appuntamento alle ore 15, stadio dello Spartak Mosca. Tutti gli occhi del mondo saranno puntati su Leo Messi, chiamato a trascinare la sua Argentina nella partita contro l'Islanda e a rispondere alla tripletta di ieri dell'eterno rivale Cristiano Ronaldo. È la prima partita del gruppo D.

Argentina-Islanda in tv e streaming

La partita sarà trasmessa in diretta e in esclusiva da Mediaset su Italia 1 e Italia 1 HD. Tutte le partite di questi mondiali vengono trasmesse in chiaro dalle reti Mediaset. Tutte le partite della Coppa del Mondo sono visibili in streaming gratuitamente e legalmente, come vi abbiamo spiegato in questa guida: COME VEDERE I MONDIALI IN STREAMING

Argentina-Islanda, le probabili formazioni

Argentina (4-2-3-1): Caballero; Salvio, Otamendi, Fazio, Tagliafico; Mascherano, Biglia; Meza, Messi, Di Maria; Aguero. All. Sampaoli.

Islanda (4-4-1-1): Halldorsson; Saevarsson, R. Sigurdsson, Arnason, Magnusson; Gudmundsson, Hallfredsson, Gunnarsson, Bjarnason; G. Sigurdsson; Finnbogason. All. Hallgrimsson.