Argentina, con la Nigeria è l'ultima spiaggia: Messi "sceglie" Higuain e Di Maria

È la partita più attesa di queste prime settimane di Russia 2018. Una delle grandi favorite rischia di fare già le valigie. La sorte ha dato una nuova opportunità all'Argentina: basterà vincere contro la Nigeria per essere certi (al 99.9%) della qualificazione agli ottavi di finale dei mondiali, nonostante il pareggio risicato con l'Islanda e la figuraccia con la Croazia (0-3). La Seleccion è una nave in mezzo alla tempesta. Il fumantino ct Sampaoli ha perso credibilità davanti al gruppo, Messi appare un corpo estraneo e non c'è tempo per costruire qualcosa di nuovo a livello tattico. Si punterà a fare l'unica cosa sensata: mettere il numero 10 del Barcellona nel miglior contesto possibile, quello a lui più gradito.

Nigeria-Argentina: Sampaoli punta tutto su Messi (e Higuain)

La federazione ha categoricamente rifiutato di esonerare adesso Sampaoli, ma certo è che Messi avrà voce in capitolo nella scelta degli 11 che scenderanno in campo domani sera. Tra i titolari ci dovrebbero essere sia Di Maria sia Higuain. A centrocampo accanto all'intoccabile Mascherano giocheranno Banega ed Enzo Perez. In porta spazio ad Armani, con Caballero, responsabile del grave errore che ha spianato la strada alla Croazia, in panchina.

Servono i gol di Higuain per superare il girone. Poi inizierà un altro mondiale, perché è la storia che lo insegna. In Italia tutti ricordano fin troppo bene cosa accadde nel 1982: l'Italia nel girone iniziale faticò, tentennò, rischiò di sbandare, si qualificò alla seconda fase "per un pelo", ma ad un certo punto qualcosa si mise in moto, e gli azzurri divennero imbattibili, fino al trionfo del Bernabeu.

In Argentina sperano che accada qualcosa del genere: quando in squadra hai il più forte del mondo, tutto è possibile. E questo è l'ultimo mondiale che Messi affronterà all'apice della carriera, perché in Qatar nel 2022 avrebbe 35 anni (e in tanti giurano che, comunque andrà a finire, Leo dirà addio alla nazionale tra poche settimane).

Dove vedere Nigeria-Argentina tv e streaming

Nigeria-Argentina si giocherà martedì 26 giugno a San Pietroburgo. Calcio d'inizio alle ore 20. Sarà visibile in diretta esclusiva, in chiaro, su Italia 1.

NIGERIA (4-3-3): Uzoho; Shehu, Trost Ekong, Balogun, Idowu; Ndidi, Obi Mikel, Etebo; Moses, Musa, Iwobi. All. Yusuf

ARGENTINA (4-2-3-1): Armani; Salvio, Mercado, Otamendi, Tagliafico; Mascherano, Perez; Banega, Messi, Higuain, Di Maria. All.: Sampaoli