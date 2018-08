"Abusi e lesioni gravi ai danni di una prostituta": arrestato l'ex campione

Ancora guai per il "Kaiser". Jan Ullrich è stato arrestato a Francoforte. Dopo i problemi di alcol, droga e depressione, secondo quanto scrive la Bild, l'ex ciclista tedesco è accusato di lesioni gravi nei confronti di una prostituta. Al momento dell'arresto si trovava in un hotel di lusso con la donna, che lo avrebbe accusato di abusi.

"E' in custodia", ha dichiarato un portavoce della polizia; "era sotto l'influenza di alcool e droghe" al momento dell'arresto. Venerdì scorso Ullrich era stato arrestato a Maiorca per aver aggredito il vicino di casa, l'attore e regista tedesco Til Schweiger, che stava organizzando una festa per l'uscita del suo nuovo film.

Kaiser Jan, specialista delle grandi corse a tappe e delle gare a cronometro, vinse il Tour de France 1997 e la Vuelta a España 1999, oltre a un titolo olimpico a Sydney 2000. Un passato glorioso, un presente molto più complesso. Ullrich ha confessato di avere alcuni problemi di alcol e droghe "ma per amore dei miei figli sto facendo terapia". "Sono diventato agorafobico, non potevo dormire. È stata una delle prove più difficili della mia vita".L'avvocato di Ullrich non nasconde i problemi, un ricovero in una clinica specializzata è già stato preso in considerazione: "Jan ci può entrare quando vuole".