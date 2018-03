Arsenal-Milan, streaming e diretta tv: dove vedere la partita di Europa League

Ci vuole un'impresa per il Milan di Gattuso, atteso dal match di ritorno degli ottavi di finale di Europa League contro l'Arsenal. La partita si gioca oggi, giovedì 15 marzo, alle ore 21.05 all'Emirates Stadium di Londra. Il match verrà trasmesso sia sui canali Sky, che in chiaro su Tv8.

I rossoneri partono dallo 0-2 subito nell'andata giocata a San Siro una settimana fa, motivo per cui ci vuole una vittoria con almeno tre gol di scarto per non dire definitivamente addio alla competizione europea. Una 'remuntada' difficile, considerando anche il valore dei Gunners che, nonostante le assenze di Lacazette e Aubameyang, rimangono una compagine di altissimo livello.

Arsenal-Milan: le probabili formazioni

Gattuso si affida alla coppia d'attacco formata da Cutrone e André Silva, quest'ultimo reduce dal gol vittoria contro il Genoa in campionato. Borini dovrebbe ricoprire il ruolo di terzino destro al posto di Calabria e Abate. Scelte obbligate per Wenger che in attacco ha a disposizione soltanto Danny Welbeck, che sarà supportato dagli inserimenti di Ozil e Ramsey, autore del secondo gol all'andata.

Arsenal (4-3-1-2) Ospina; Koscielny, Mustafi, Chambers; Bellerin, Kolasinac, Xhaka, Wilshere, Ramsey, Ozil; Welbeck

Milan (4-4-2) Donnarumma; Borini, Bonucci, Romagnoli, Rodriguez; Suso, Kessie, Montolivo, Calhanoglu; André Silva, Cutrone

Arsenal-Milan: come vedere la partita

La sfida tra Arsenal e Milan verrà trasmessa in diretta sui canali Sky Sport 1 e Sky Calcio 1 a partire dalle ore 21.05, ma sarà visibile anche in chiaro su Tv8. Per vederla invece in streaming basterà connettersi al sito web di Tv8, dove verrà trasmessa la diretta gol in cui verranno mostrate anche le immagini di Olympique Lione-CSKA Mosca e Salisburgo-Borussia Dortmund. Per gli abbonati Sky sarà possibile vedere la partita in streaming attraverso la piattaforma SkyGo, connettendosi da tablet, smartphone o pc.