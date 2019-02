Atletico Madrid-Juventus: dove vedere la partita in diretta tv e streaming

Inutile nasconderlo: la Champions League 2019 è l'obiettivo stagionale più importante per la Juventus. E stasera a Madrid la sfida è di quelle toste: si gioca Atletico Madrid-Juventus, gara di andata degli ottavi di Champions League. Dove vedere la partita di stasera in tv? In questo articolo vi diamo tutte le informazioni necessarie. Allo stadio Wanda Metropolitano si scontrano due tra le favorite del torneo: Simeone contro Allegri, Cristiano Ronaldo contro Griezmann. Spettacolo assicurato. Allegri deve fare a meno di Khedira costretto a fermarsi per un'aritmia cardiaca. Il ritorno si giocherà all'Allianz Stadium di Torino martedì 12 marzo. Ma ecco dove vedere la partita di stasera in tv.

Atletico Madrid-Juventus: la partita in diretta tv su Sky e Rai1

C'è una buona notizia per i tifosi e gli appassionati di calcio non abbonati alla pay tv. La partita di stasera Atletico Madrid- Juventus è infatti trasmessa anche in chiaro su Rai1 (fischio di inizio alle ore 21). Contemporaneamente va in onda la diretta di Sky Sport Uno (canale 201 del satellite, 372 del digitale terrestre) e Sky Sport (canale 252 del satellite). Sarà inoltre possibile vedere la gara in diretta streaming su smartphone, tablet e pc tramite Rai Play (qui il link), applicazione gratuita di casa Rai, o SkyGo, il servizio streaming riservato agli abbonati Sky.

Atletico Madrid-Juventus stasera: le probabili formazioni

Atletico Madrid (4-4-2): Oblak; Juanfran, Gimenez, Godin, Filipe Luis; Koke, Partey, Rodrigo, Saul; Griezmann, Morata.

Juventus (4-3-1-2): Szczesny; De Sciglio, Bonucci, Chiellini, Alex Sandro; Bentancur, Pjanic, Matuidi; Dybala; Mandzukic, Cristiano Ronaldo.





