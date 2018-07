Calcio, Avellino non ammesso alla Serie B

L'Avellino non è stato ammesso al campionato di serie B. E' questo l'esito del ricorso alla Co.vi.soc. Dopo Bari e Cesena anche gli irpini esclusi dal torneo. Decisione arrivata per il mancato rispetto dei termini di consegna della fideiussione, che scadevano alle 19 di lunedì scorso. Diventano tre i club saltati in Serie B. Un primato tristissimo, che apre le porte della serie cadetta al ripescaggio di Catania, Novara e Siena.

Prosegue l'estate nera sul fronte iscrizioni al prossimo campionato di Serie B, dopo il fallimento di club importanti come Bari e Cesena e la chiusura del caso Foggia con la penalizzazione di otto punti ai dauni per la questione di pagamenti irregolari ai propri tesserati.

I tifosi irpini sperano ancora. Ultima chance per l' Avellino è il ricorso al Collegio Arbitrale del Coni, che dovrà essere presentato entro il 23 luglio mentre la sentenza definitiva arriverà il 26 luglio.