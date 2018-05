Balotelli, dedica speciale ad Astori: "Lo so che è tardi, ma questo gol è per te"

E' tornato in Nazionale dopo 4 anni, per restarci: ieri contro l'Arabia Saudita Mario Balotelli ha anche segnato nella vitoria per 2-1, la prima del nuovo commissario tecnico Roberto Mancini.

Un Balotelli più maturo, dicono quelli che gli sono vicini. SuperMario nel post partita ha scritto una dedica speciale su Instagram.

Balotelli dedica il gol ad Astori

Una dedica a Davide Astori.

"Lo so che è tardi, lo so che ormai sei là... Ma sono convinto che là, in alto, oggi la guardavi con mio papà la partita! Questo gol, anche se non vorrà dire niente, anche se non servirà a niente, lo dedico a te Davide Astori"

Balotelli non si ferma qui. Critica aspramente anche a chi ha esposto uno striscione durante la partita con su scritto: "Il mio capitano è di sangue italiano". La sua replica è chiara: "Siamo nel 2018, ragazzi, basta. Svegliatevi! Per favore!".

Lo striscione contro Balotelli