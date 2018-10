Barcellona-Inter: come vedere la partita gratis e in diretta

Dopo l'impresa nel derby, l'Inter spera di potersi ripetere anche in Champions. Un piano tutt'altro che agevole, visto che nella terza partita del gruppo B i nerazzurri dovranno vedersela con il Barcellona nel suo stadio, il Camp Nou. Partita fondamentale per la banda di Spalletti, prima a punteggio pieno con i blaugrana.

Vista la classifica, anche un pareggio su un campo così difficile potrebbe essere un ottimo risultato in ottica qualificazione. Ci sarà da vedere anche cosa faranno nell'altro match del medesimo girone Tottenham e Psv. La partita verrà trasmessa a partire dalle ore 21 in chiaro su Rai Uno e sui canali Sky.

Barcellona-Inter: le probabili formazioni

Spalletti sembra intenzionato a schierare la stessa formazione che ha battuto il Milan, con Borja Valero che dovrà prendere il posto dell'infortunato Nainggolan. Da valutare anche le condizioni di Brozovic e Perisic: in caso di forfait dei croati sono pronti Keita e Lautaro Martinez.

Problemi di formazione invece per il Barcellona, che dovrà fare a meno di Messi e dei difensori Umtiti e Vermalen. In attacco dovrebbe giocare titolare Suarez, reduce da un infortunio, affiancato da Dembele e dall'ex Coutinho. In difesa con Piqué spazio a Lenglet.

Barcellona (4-3-3): Ter Stegen; Semedo, Piqué, Lenglet, Jordi Alba; Rakitic, Busquets, Arthur; Dembélé, Suarez, Coutinho.

Inter (4-2-3-1): Handanovic; Vrsaljko, De Vrij, Skriniar, Asamoah; Vecino, Brozovic; Politano, Valero, Perisic; Icardi.

Barcellona-Inter: come vedere la partita in tv e streaming

Il match è in programma per le ore 21 di mercoledì 24 ottobre e fa parte delle partite che verranno trasmesse in chiaro dalla Rai. Per questo i tifosi di Inter e Barcellona potranno assistere alla gara di Champions sintonizzandosi su Rai Uno a partire dalle ore 21. La partita verrà trasmessa anche sui canali satellitari Sky Sport Uno, Sky Sport (canale 252). Per chi invece volesse vedere il match in streaming da pc, cellulari o tablet sarà possibile farlo attraverso la piattaforma RaiPlay o grazie al servizio SkyGo (per gli abbonati).