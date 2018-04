Barcellona-Roma in diretta tv e streaming: come vedere la partita di Champions

Barcellona-Roma: il match d'andata dei quarti di finale di Champions League si giocherà alle 20.45 di oggi, mercoledì 4 aprile 2018, al Camp Nou, storico stadio della formazione blaugrana. La partita potrà essere vista in chiaro su Canale 5 o sulla piattaforma pay-per-view di Mediaset Premium. Sempre stasera è previsto un altro quarto di finale, il derby inglese tra Manchester City e Liverpool.

Barcellona-Roma: le probabili formazioni

La squadra di Di Francesco è attesa da uno degli avversari più in forma del momento, ampiamente primo nella Liga e senza assenze importanti. I giallorossi scenderanno in campo con la miglior formazione possibile, affidandosi alle reti di Edin Dzeko, che verrà supportato da Perotti ed El Sharaawy. Undici tipo anche per la formazione catalana, con gli occhi di tutti che saranno puntati sulla 'pulce' Leo Messi, pericolo pubblico numero uno per Manolas e compagni. Ecco le probabili formazioni:

Barcellona (4-4-2): Ter Stegen; Sergi Roberto, Piqué, Umtiti, Jordi Alba; Dembele, Rakitic, Busquets, Iniesta; Messi, Suarez. All. Valverde

Roma (4-3-3): Alisson; Florenzi, Manolas, Fazio, Kolarov; Nainggolan, De Rossi, Strootman; El Shaarawy, Dzeko, Perotti. All: Di Francesco

Barcellona-Roma: come vedere la partita in tv e streaming

La partita di andata dei quarti di finale di Champions League tra Barcellona e Roma verrà trasmessa in chiaro, a partire dalle 20.40 (fischio d'inizio ore 20.45), su Canale 5. Per chi invece fosse in possesso di un abbonamento a Mediaset Premium, il match verrà trasmesso, sempre al medesimo orario, anche sui canali Premium Sport (canale 370) e Premium Sport HD (canale 380). La partita sarà disponibile in Live-Streaming su Premium Play, il servizio streaming riservato agli abbonati Mediaset Premium per la visione su pc, smartphone e tablet. I link che si trovano sul web per accedere ad altri servizi di streaming online sono "illegali".