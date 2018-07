Belgio-Inghilterra, come vedere la "finalina" dei Mondiali 2018 in tv e streaming

Due grandi deluse, Belgio e Inghilterra: sconfitte in semifinale, ma a testa alta. Altissima. Il rimpianto è ancora palpabile, le due nazionali affrontano senza pressioni e senza motivazioni la finale terzo quarto posto dei mondiali 2018.

Le due squadre si sono già scontrate nel girone con vittoria dei Diavoli Rossi firmata Januzaj. "Fa ancora male, ma si sorride ancora": così in un bel tweet la nazionale inglese racconta la vigilia della "finalina".

Still hurting – but still smiling. #threelions pic.twitter.com/9DUFANJoPj