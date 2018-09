Berlusconi e Galliani "si prendono" il Monza: l'obiettivo è tornare in Serie A

E' ufficiale l'acquisto del Monza (serie C) da parte di Fininvest. Lo ha annunciato la stessa Fininvest in una nota. "Fininvest S.p.A. ha finalizzato in data odierna l'acquisizione del 100% della Società Sportiva Monza 1912. L'Assemblea dei Soci ha deliberato la nomina del nuovo Consiglio di Amministrazione, composto da Nicola Colombo (Presidente), Paolo Berlusconi, Adriano Galliani, Roberto Mazzo e Danilo Pellegrino. Successivamente, il Consiglio ha nominato Adriano Galliani Amministratore Delegato della Società".

Adriano Galliani realizza il suo sogno, come racconta alla stampa: "Non è un tradimento. Io sono sempre stato del Monza e per 31 anni sono stato in prestito al Milan. Devo ringraziare Silvio Berlusconi. Il Monza è sempre stato nel mio cuore dal 1979, sono veramente emozionato. Non mi interessano le altre squadre, le altre big europee. Potevo tornare solo qui al Monza".

"Silvio Berlusconi convocherà una conferenza stampa per parlare del progetto Monza: toccherà a lui ed è giusto così" continua Galliani. Il sogno è arrivare fino in serie A, ovviamente. La trattativa è stata lampo: "È nata il 31 agosto, ci siamo dati la parola e da una telefonata è nato tutto. Bastava la nostra parola. Nicolo Colombo resta presidente perché ha operato benissimo: ci lascia una squadra al primo posto e noi dobbiamo rimanere lì per altre 35 giornate".

Poi un tuffo nel passato: "Sono entrato grazie all'amico Cazzaniga nel Monza dell'indimenticato Presidente Cappelletti. Per me sono stati dieci anni molto belli: ho sempre seguito il Monza, anche quando ero al Milan e Daniele Massaro può testimoniare che nello spogliatoio rossonero domandavo subito il risultato del Monza. Il Monza è nel mio Dna: mia mamma era parente e lavorava negli Anni 30 per il Presidente del Monza Ciceri e da quando ho cinque anni lo tifo".