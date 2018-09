Calcio, Berlusconi è pronto a tornare: "Vuole comprare il Monza"

La voglia di calcio si fa sentire. Finita la trentennale esperienza, ricca di successi, con il Milan, Silvio Berlusconi potrebbe tornare nel mondo del pallone: l'ex presidente del Milan, come scrive anche la Gazzetta dello Sport, starebbe pensando di acquistare il Monza Calcio, club di Serie C.

Berlusconi punterebbe a diventare il maggiore azionista, mentre l'amministratore delegato sarebbe quell'Adriano Galliani con cui l'ex premier ha costruito le fortune del suo Milan. Per Galliani sarebbe un ritorno a casa: Monza è infatti la sua città e tra il 1984 e il 1986, alla vigilia della grande avventura in rossonero, è già stato dirigente del club brianzolo.

Oggi il presidente del Monza è Nicola Colombo, figlio di Felice Colombo (presidente del Milan dal 1977 al 1980), che ha salvato il Monza dal fallimento nel 2015 e preferirebbe rimanere con una quota di minoranza; interpellato da Sportmediaset.it, ha rilasciato la seguente dichiarazione: "Si tratta di un sondaggio esplorativo, per il momento si è trattato di un contatto telefonico. Staremo a vedere gli sviluppi". Fonti vicine a Berlusconi spiegano che "è un'idea ma non c'è ancora nulla di definito e firmato" e c'è la volontà "di fare qualcosa per il territorio in cui vive".

Adriano Galliani al Corriere della Sera conferma l'interesse dell'ex patron del Milan Berlusconi per il club brianzolo: "L'idea c'è, ma non c'è ancora nulla di definito. Monza è sicuramente un'idea romantica dopo aver venduto il Milan. Il presidente vive a 3km da Monza, io in quella città sono nato, ci ho vissuto e mi sono formato come dirigente calcistico"