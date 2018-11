La grande boxe e le MMA con Bellator e UFC: come vederle in streaming

Si alza il sipario su Matchroom Boxing Italy, la joint venture tra Matchroom Boxing, OPI Since 82 e DAZN.

Venerdì 30 novembre, in diretta dal Teatro Obihall di Firenze a partire dalle 19:00, il primo grande evento italiano sarà caratterizzato da ben sette incontri e da una main card composta da tre sfide, con titoli in palio, tra pugili italiani e inglesi. La più attesa vedrà l’idolo di casa, il 25enne Fabio 'Stone Crusher' Turchi difendere il titolo di Campione Internazionale Silver dei pesi massimi leggeri WBC contro l'ex campione del Commonwealth, Tony 'Conqueror' Conquest.

Anche le MMA sbarcano in Italia e sabato, a partire dalle 22.00, DAZN trasmetterà i cinque incontri della main card di Bellator MMA 211, in programma all’RDS Stadium di Genova. Il match clou, nonché quello conclusivo, vedrà il 37enne romano Alessio “Legionarius” Sakara affrontare l'agguerrito ventiseienne inglese Kent Kauppinen. L’evento avrà anche uno scopo nobile: l’incasso dell’intera serata, infatti, verrà destinato da Bellator, attraverso le istituzioni locali, alle famiglie delle vittime coinvolte nella tragedia del Ponte Morandi.

Nella notte tra sabato e domenica è il turno altri due eventi internazionali. Alle 3:00, in diretta su DAZN dallo Staples Center di Los Angeles, la grande card di boxe che culminerà nell’atteso incontro tra il 33enne americano Deontay “The Bronze Bomber” Wilder e il 30enne britannico Tyson “Gipsy King” Fury, entrambi imbattuti in carriera. In palio il Mondiale WBC dei pesi massimi.

A partire dalle 4:00 in diretta dall’Adelaide Entertainment Center (Australia), inoltre, la piattaforma di streaming propone un’altra notte di arti marziali miste, con gli incontri dell’UFC Fight Night 142, che include il main event dei pesi massimi tra il brasiliano Junior dos Santos e l’australiano Tai Tuivasa.