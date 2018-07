Brasile-Messico, dove vedere la partita in tv e in streaming

E' la grande favorita, a questo punto. Il Brasile senza incantare ma senz amai soffrire troppo è agli ottavi di finale. Oggi col Messico la prova del 9. Contro una squadra compatta e rapida come quella di Osorio, Neymar e compagni devono iniziare a spingere sull'acceleratore per puntare al sesto titolo iridato.

Il Messico da parte sua proverà in ogni caso a eguagliare il proprio miglior risultato nella storia dei Mondiali, centrando quei quarti di finale raggiunti soltanto nelle due edizioni casalinghe (1970 e 1986).

Brasile-Messico, dove vederla in tv e in streaming

Brasile-Messico è trasmessa alle ore 16 in diretta e in esclusiva da Mediaset su Canale 5 e Canale 5 HD. Verrà trasmessa inoltre in streaming dal sito di Canale 5 e dal sito di Sport Mediaset.

PROBABILI FORMAZIONI

BRASILE (4-2-3-1): Alisson; Fagner, Thiago Silva, Miranda, Filipe Luis; Casemiro, Paulinho; Willian, Coutinho, Neymar, Gabriel Jesus. A disposizione: Cassio, Ederson, Geromel, Marcelo, Marquinhos, Danilo, Renato Augusto, Fernandinho, Fred, Douglas Costa, , Firmino, Taison. CT: Tite.

MESSICO (4-3-3): Guillermo Ochoa; Layun, Ayala, Salcedo, Gallardo; Herrera, Jonathan Dos Santos, Guardado; Vela, Hernandez, Lozano. A disposizione: Corona, Talavera, Marquez, Moreno, Alvarez, Gutierrez, Giovanni Dos Santos, Corona, Aquino, Fabian, Jimenez, Peralta. CT: Juan Carlos Osorio.