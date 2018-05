Gigi Buffon, l'addio alla Juve è questione di ore: ma sarà anche addio al calcio?

La conferenza stampa non dovrebbe riservare sorprese: domani Gigi Buffon annuncerà il suo addio alla Juventus.

Buffon, giovedì l'annuncio ufficiale

Giovedì mattina alle 11.30 all'Allianz Stadium, Gigi incontrerà i giornalisti: a meno di clamorose novità dell'ultimo momento, la carriera da giocatore di Buffon è arrivata alla fine. Nella sua conferenza sarà accompagnato (come accadde anche per Alessandro Del Piero) dal presidente della Juventus Andrea Agnelli.

Alla Juventus dal 2001 al 2018

Buffon era arrivato alla Juve nell'estate del 2001, e quella di sabato prossimo allo Stadium contro il Verona sarà una grande festa: i tifosi bianconeri gli riserveranno il saluto che spetta solo ai grandissimi. Buffon chiuderebbe a quota 640 presenze in serie A. In caso di ritiro non è ancora chiaro se Buffon disputerà una gara d'addio in Nazionale

A meno di clamorose sorprese...

Ci sono alcune voci, come quelle riportate da Bruno Longhi, storico giornalista Mediaset, secondo cui Gigi sarebbe convinto di poter giocare ancora un paio di stagioni almeno ad alto livello e avrebbe ricevuto un'offerta da un club di Champions. Ma a meno di clamorosi ripensamenti dell'ultimo momento, il Buffon calciatore è arrivato al capolinea.

Sarà dirigente, mai allenatore

Uno dei primi tre portieri dello storia del calcio si toglie per sempre i guantoni, ma nessuno esclude nel futuro prossimo un suo ruolo dirigenziale in Federazione o alla Juventus: Gigi ha sempre detto che la carriera da allenatore non rientra nei suoi piani.