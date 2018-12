Sci, terribile caduta per Gisin: perde i sensi, portato via in elicottero

Momenti di paura durante la discesa libera maschile in Val Gardena. Lo sciatore svizzero Marc Gisin ha perso il controllo degli sci e ha battuto violentemente con la schiena. Poi è scivolato, apparentemente senza sensi, lungo la pista. Gara immediatamente interrotta e il 30enne è stato trasportato via in elicottero. Ancora nessuna informazione sulle sue condizioni di salute, ma si sa che Gisin non indossava l’airbag. Il 30enne svizzero, secondo i media elvetici, sarebbe cosciente e in condizioni stabili. Ecco uno dei video condivisi su YouTube:

Gisin, sceso col pettorale numero 18 è finito sulla neve dopo che gli si sono incrociate le code degli sci ed è rimbalzando più volte sulle Gobbe del Cammello. Immediatamente soccorso sulla pista, è stato raggiunto da un medico, caricato sull'elicottero e portato in ospedale. L'atleta svizzero non indossava l'airbag che non è obbligatorio. La gara vede attualmente al comando Aleksander Aamodt Kilde con il tempo di 1'56''13 davanti all'austriaco Max Franz (+0''86) e allo svizzero Beat Feuz (+0''92). La gara è poi ripresa dopo circa mezz'ora di interruzione.

Le condizioni di Gisin

Lo sciatore svizzero Marc Gisin, secondo i media elvetici, sarebbe stabile e cosciente dopo la terribile caduta nella discesa in Val Gardena. Il 30enne elvetico ricoverato in ospedale dopo la terribile caduta sarebbe in condizioni stabili ea vrebbe riportato la frattura del bacino. Gisin ha perso il controllo degli sci sulle gobbe del Cammello della pista ed è caduto pesantemente battendo la testa. Immediati i soccorsi con l'ausilio dell'elicottero dell'Aiut Alpin Dolomites. Lo sciatore che è apparso incosciente prima che i medici e gli altri soccorritori arrivassero sul punto, è stato assistito per circa 20 minuti sulla pista prima di essere portato in ospedale in un elicottero che è atterrato vicino alla scena dell'incidente. Le velocità degli sciatori superano i 100 km/h nella sezione di pista in cui Gisin è caduto.