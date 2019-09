Tragedia per Cafu: figlio morto mentre gioca a calcio in giardino

Dramma per Cafu, ex giocatore della Roma e del Milan e capitano del Brasile. Il figlio più grande, Danilo, è morto a 30 anni a causa di un infarto che lo ha stroncato mentre giocava a calcio nel giardino di casa. Il ragazzo ha perso immediatamente conoscenza: è andato in arresto cardiaco ed è deceduto dopo qualche minuto. Danilo Feliciano de Moraes era il primo dei tre figli di Cafu.

Il dramma si è consumato a Barueri, centro dell’area metropolitana di San Paolo, dove la famiglia Cafu risiede. Come confermato dall'amico di famiglia ed ex calciatore Paulo Sergio, dopo il malore il ragazzo si è accasciato al suolo ed è stato trasportato in elicottero all'ospedale di Alphaville. Vani sono stati i tentativi di rianimarlo.

Il mondo del calcio si sta stringendo intorno a uno dei terzini più forti di sempre, che ha giocato in Italia per ben undici anni dal 1997 al 2008

ed è stato campione del mondo con il Brasile. Marcos Cafu ha ricevuto le condoglianze della Roma, la squadra che lo ha portato ad alti livelli nel calcio che conta. La società, attraverso i propri canali social, ha espresso la propria vicinanza al calciatore.

Anche il Milan ha scritto un messaggio di solidarietà a Cafu. Nel profilo Twitter del club si legge: "Il nostro Cafu ha perso suo figlio Danilo. Marcos, in questo momento di profonda tristezza ogni rossonero è con te e la tua famiglia. Il nostro abbraccio va a voi".

Our @officialcafu has lost his son, Danilo. It's with a sad heart that we offer our deepest condolences to his family at this saddest of times 🙏



Marcos, in questo momento di profonda tristezza ogni rossonero è con te e la tua famiglia. Il nostro abbraccio va a voi 🙏