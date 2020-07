Calcio, rivoluzione cambi: saranno cinque anche il prossimo anno

Cambia definitivamente il numero di sostituzioni nel gioco del calcio. L'Ifab, l'organo che stabilisce le regole, ha annunciato che le cinque sostituzioni saranno confermate anche per la prossima stagione. L'Ifab ha spiegato che la possibilità di effettuare 5 cambi durante la partita ha soddisfatto gli allenatori e gli addetti ai lavori che ne hanno riconosciuto l'indubbia utilità in questo periodo di partite così ravvicinate.

L'Ifab ha osservato che le stesse ragioni che hanno portato alla deroga delle tre sostituzioni permarranno anche per tutta la stagione prossima. Questa infatti si svolgerà in un tempo ridotto, visto che comincerà più tardi, e la preparazione che di solito si fa in estate non potrà essere effettuata. Resta comunque fermo il divieto di interrompere il gioco più di tre volte per squadra, intervallo escluso.