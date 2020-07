Non si può andare allo stadio? I tifosi noleggiano 18 gru per assistere alla partita

Ai tempi del coronavirus assistere ad una partita dal vivo è praticamente impossibile. In alcuni Paesi, come l'Italia, lo stadio è ancora vietato a tutti, mentre esistono dei casi, come la Polonia, in cui i tifosi possono recarsi sugli spalti, ma con un numero molto limitato di posti, così da rispettare le misure di distanziamento sociale imposte a causa della pandemia.

Ma l'amore per la propria squadra a volte può superare qualsiasi restrizione, come hanno dimostrato i supporter del Motor Lublin FC, squadra della seconda divisione polacca.

⚽️🇵🇱 How much do you love your club? Well due to the coronavirus limitations in Poland, the fans of Motor Lublin club borrowed 18 cranes to support their team. That is dedication! 🇵🇱⚽️



Source: https://t.co/wXuRUVafa8 pic.twitter.com/3dPPRdPRBq — VERULAM SPORT (@verulamsport) July 19, 2020

Considerando che i posti all'interno dello stadio erano esauriti a causa delle limitazioni per il coronavirus in Polonia, i tifosi hanno noleggiato 18 gru per assistere alla partita della loro squadra per la promozione.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.