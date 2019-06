Europei Under 21, guida completa: calendario e orari di tutte le partite: diretta tv e streaming

E' stato il trampolino di lancio verso l'empireo del calcio continentale per tanti giovani talenti. Il Campionato europeo di calcio Under-21 2019, 22ª edizione del torneo, si gioca in Italia e a San Marino dal 16 al 30 giugno. Le partite si svolgeranno negli stadi di Bologna, Cesena, Reggio Emilia, Trieste ed Udine (dove è in programma la finale) per l'Italia, e di Serravalle per San Marino.

Uefa Europei Under 21: squadre e gironi

Le squadre che si sono qualificate sono 12, suddivise in tre gironi da quattro squadre ciascuno. Il girone A include l'Italia allenata da Luigi Di Biagio, che sfiderà la Spagna, la Polonia e il Belgio. Nel girone B ci sono la Germania campione in carica, Serbia, Austria e Danimarca. Infine nel girone C troviamo Inghilterra, Francia, Romania e Croazia. Il regolamento è piuttosto semplice. In pratica si qualificano alle semifinali dell'Euro Under 21 le tre squadre prime classificate di ogni girone e la migliore seconda. Le vincenti delle semifinali si sfideranno in finale. L'Italia è tra le grandi favorite e gioca in casa: le aspettative sono elevate. Le 4 semifinaliste conquistano in automatico 4 posti per le Olimpiadi di Tokyo 2020.

GIRONE A (a Bologna e Reggio Emilia): Italia, Spagna, Polonia, Belgio

GIRONE B (a Trieste e Udine): Germania, Danimarca, Serbia, Austria

GIRONE C (a Cesena e Serravalle): Inghilterra, Francia, Romania, Croazia

Europei Under 21: orari diretta tv e streaming, dove vedere

Ecco tutte le informazioni utili per non perdersi neanche un minuto del Campionato europeo di calcio Under-21: il calendario, le date e gli orari delle dirette tv di tutte le partite. Tutte le partite della fase a gironi si giocano nell'arco di una settimana abbondante: da domenica 16 giugno a lunedì 24 giugno. Le due semifinali sono in programma giovedì 27 giugno. Finalissima domenica 30 giugno, alle ore 20:45, allo stadio Friuli di Udine (Dacia Arena).

Buone notizie per tutti gli appassionati: le partite saranno trasmesse tutte in chiaro, in diretta tv, sui canali Rai, e anche in diretta streaming su Rai Play per chi sarà lontano dalla tv.

Federico Chiesa, uno dei più attesi a Euro Under 21 (Ansa)

Calendario Europei Under 21

Fase a gironi: prima giornata Euro Under 21

Domenica 16 giugno

Girone A: Polonia - Belgio (Reggio Emilia, ore 18:30)

Girone A: Italia - Spagna (Bologna, ore 21:00)

Lunedì 17 giugno

Girone B: Serbia - Austria (Trieste, ore 18:30)

Girone B: Germania - Danimarca (Udine, ore 21:00)

Martedì 18 giugno

Girone C: Romania - Croazia (San Marino, ore 18:30)

Girone C: Inghilterra - Francia (Cesena, ore 21:00)

Fase a gironi: seconda giornata Euro Under 21

Mercoledì 19 giugno

Girone A: Spagna - Belgio (Reggio Emilia, ore 18:30)

Girone A: Italia - Polonia (Bologna, ore 21:00)

Giovedì 20 giugno

Girone B: Danimarca - Austria (Udine, ore 18:30)

Girone B: Germania - Serbia (Trieste, ore 21:00)

Venerdì 21 giugno

Girone C: Inghilterra - Romania (Cesena, ore 18:30)

Girone C: Francia - Croazia (San Marino, ore 21:00)

Fase a gironi: terza giornata Euro Under 21

Sabato 22 giugno

Girone A: Belgio - Italia (Reggio Emilia, ore 21:00)

Girone A: Spagna - Polonia (Bologna, ore 21:00)

Domenica 23 giugno

Girone B: Austria - Germania (Udine, ore 21:00)

Girone B: Danimarca - Serbia (Trieste, ore 21:00)

Lunedì 24 giugno

Girone C: Croazia - Inghilterra (San Marino, ore 21:00)

Girone C: Francia - Romania (Cesena, ore 21:00)

Semifinali

Giovedì 27 giugno

Semifinale 1: Vincente Gruppo A - Seconda Gruppo B/C o Vincente Gruppo C (Bologna, ore 18:00)

Semifinale 2: Vincente Gruppo B - Seconda Gruppo A o Vincente Gruppo C (Reggio Emilia ore 21:00)

Finale

Domenica 30 giugno

Vincente semifinale 1 - Vincente semifinale 2 (Udine, 20.45)

Rosa Italia: i 23 azzurri convocati dal ct Di Biagio

Portieri: Emil Audero (Sampdoria), Alex Meret (Napoli), Lorenzo Montipò (Benevento);



Difensori: Claud Adjapong (Sassuolo), Alessandro Bastoni (Parma), Kevin Bonifazi (Spal), Arturo Calabresi (Bologna), Federico Dimarco (Parma), Gianluca Mancini (Atalanta), Giuseppe Pezzella (Genoa), Filippo Romagna (Cagliari);



Centrocampisti: Nicolò Barella (Cagliari), Manuel Locatelli (Sassuolo), Rolando Mandragora (Udinese), Alessandro Murgia (Spal), Lorenzo Pellegrini (Roma), Sandro Tonali (Brescia), Nicolò Zaniolo (Roma);



Attaccanti: Federico Chiesa (Fiorentina), Patrick Cutrone (Milan), Moise Bioty Kean (Juventus), Riccardo Orsolini (Bologna), Andrea Pinamonti (Frosinone).

🇮🇹 Nicolò Barella to lead Italy to the 🏆❓#U21EURO pic.twitter.com/C8k54tNO8L — UEFA U21 EURO (@UEFAUnder21) 12 giugno 2019

