Calcio, la Figc: "Serie A, B e C vanno avanti, si fermano i dilettanti"

Il Consiglio federale della Figc, la Federazione Italiana Giuoco Calcio, ha deciso durante l'incontro tenutosi a Roma, che i campionati di calcio di Serie A, B e C potranno andare avanti e resta ora l'attesa per la data del nuovo fischio di inizio che sarà stabilita dal governo. Dovranno invece fermarsi le leghe dei dilettanti.

Per quanto riguarda i campionati professionistici il Consiglio federale della Figc ha definito anche un piano B in caso di nuovo stop per il coronavirus. I campionati di calcio di Serie A, B e C si potranno concludere entro il 20 agosto ma in caso di "nuova sospensione" per l'emergenza coronavirus il consiglio della Figc rimodulerà il format dei campionati con "brevi fasi di play off e play out"; mentre se ci sarà uno stop definitivo "definizione della classifica definita applicando oggettivi coefficienti correttivi".

Calcio, la Figc: ''Chiusura dei campionati entro il 20 agosto''

La stagione sportiva si chiuderà entro il 31 agosto mentre la stagione 2021 avrà inizio il 1 settembre. Il principio sancito dalla Federcalcio, nel momento in cui il Governo darà l'ok a giocare per tutte le tre Leghe, è che i campionati devono finire sul campo quindi per merito sportivo. Un successo del presidente Gravina.

Alla riunione della Federcalcio tenutasi in via Allegri a Roma hanno preso parte il presidente della Figc, Gabriele Gravina, il consigliere federale Claudio Lotito, i numeri uno di Lega Serie B, Lega Pro e Lega Nazionale Dilettanti, Mauro Balata, Francesco Ghirelli e Cosimo Sibilia, gli altri componenti del Consiglio Federale sono collegati in videoconferenza.