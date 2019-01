Calcio, Super Bowl, Boxe e Rugby: gli appuntamenti del weekend da vedere in streaming

Saranno oltre 55 gli eventi sportivi che gli appassionati potranno seguire in diretta o in modalità on demand, sulla piattaforma di streaming, tra calcio nazionale e internazionale, rugby, sport americani e da combattimento.

Calcio: spiccano Inter – Sassuolo e Real Madrid – Siviglia

La 20esima giornata di Serie A TIM si apre sabato sera alle 20:30 con l’Inter, terza in classifica, che scenderà in campo a San Siro contro il Sassuolo per continuare la rincorsa al secondo posto occupato dal Napoli. Al termine del match spazio a Diletta Gol, lo show di DAZN, condotto da Diletta Leotta, con interviste esclusive, analisi e highlights del sabato calcistico. Ospite in studio, oltre a Mauro Camoranesi, anche Sebastian Frey, ex portiere, tra le altre, di Inter, Parma e Fiorentina.

Domenica, invece, il lunch match delle 12.30 vedrà contrapposte Frosinone e Atalanta, mentre alle 15.00 sarà la volta del derby emiliano tra Spal e Bologna.

La piattaforma di streaming trasmetterà anche tutte le partite di Serie BKT, dove spicca il match tra Palermo e Salernitana – con i rosanero impegnati venerdì alle 21.00 a consolidare il proprio primato - e il turno di Serie D tra il Bari capolista e la Cittanovese.

Per il calcio internazionale, in particolare la Liga spagnola spicca il big match tra Real Madrid e Siviglia, sabato alle 16.15, e quelle della Ligue 1 francese, tra le quali PSG – Guingamp sabato alle 17.00. Su DAZN, inoltre, una selezione di partite di Ligue 2 e Championship inglese.

Le Finali di Conference di NFL, con vista sul Super Bowl, e la Regular Season NHL

Il Super Bowl LII si avvicina a grandi passi e questo weekend verranno decise, con le Finali di Conference, le due franchigie che si sfideranno ad Atlanta nella notte tra il 3 e il 4 febbraio. Domenica, a partire dalle 21:05, nella NFC si sfidano i New Orleans Saints del veterano Drew Brees e i Los Angeles Rams di Jared Goff, prima scelta al Draft NFL 2016.

Uno dei più grandi giocatori nella storia contro chi prova a diventarlo 🌟

Brady vs Mahomes... ne vedremo delle belle su #DAZN 🔥#NFLPlayoffs #PatriotsChiefs pic.twitter.com/dJluaylV9j — DAZN Italia (@DAZN_IT) 17 gennaio 2019

A seguire, nella AFC i Kansas City Chiefs del giovane Patrick Mahomes ospiteranno i New England Patriots del leggendario Tom Brady, finalisti delle ultime due edizioni e campioni nel 2017.

Prosegue inoltre la regular season della NHL vedrà su DAZN ben tre sfide tra sabato e domenica.

Due grandi nottate di boxe, con il ritorno di Pacquiao, e la UFC Fight Night

Nel palinsesto del weekend, come di consueto, anche gli sport da combattimento. La boxe torna con due grandi nottate di incontri: la prima inizierà sabato alle 3:00 e culminerà nella sfida, dal Madison Square Garden di New York, tra l’americano Demetrius Andrade, detentore del titolo WBO dei pesi medi, e il russo Artur Akavov.

Domenica, invece, con collegamento in diretta da Las Vegas a partire dalle 3:00, la grande serata del main event di “Pac-Man” Manny Pacquiao, il famoso pugile filippino nominato senatore in patria, che difenderà il titolo WBA Regular dei pesi welter dall’assalto dell’americano Adrien “The Problem” Broner.

Per i fan delle arti marziali miste, invece, l’appuntamento è per domenica, in diretta a partire dalle 04:00 dal Barclays Center di New York, con la UFC Fight Night 143: l’evento più atteso nell’ottagono sarà quello conclusivo tra Henry Cejudo, detentore della cintura dei pesi mosca, e T.J. Dillashaw, campione dei pesi gallo, che per l’occasione scende a 57kg. Quest’ultimo, vincendo, può diventare il quarto atleta nella storia della UFC a detenere due cinture contemporaneamente.

Rugby: le italiane alla ricerca dei Playoff nella Challenge Cup

L’offerta multisport di DAZN prevede, per quanto riguarda il rugby, tutti gli incontri del sesto e ultimo turno della fase a gironi di Heineken Champions Cup. Si conclude anche la prima fase della Challenge Cup, con le due franchigie italiane alla ricerca dei punti decisivi per i playoff: il Benetton Rugby sfiderà il Grenoble venerdì alle 19.45, mentre le Zebre saranno impegnate sabato alle 16.00 contro La Rochelle.