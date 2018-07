Usain Bolt si dà al calcio: è vicina la firma con i Central Coast Mariners

Il calcio è la sua grande passione, e ora si sta per trasformare in lavoro. Prima i test con il Manchester United, poi gli allenamenti con il Borussia Dortmund. Usain Bolt non sarà mai un campione, ma sta per realizzare il sogno di giocare in una lega professionistica di calcio.

Il pluricampione olimpico ha raggiunto un accordo con i Central Coast Mariners valido a partire da agosto che gli permetterà di giocare per un'intera stagione agonistica nella A-League, il campionato australiano. "Un accordo di principio tra Bolt e i Mariners è stato raggiunto - ha annunciato l'agente Tony Rallis, che ha fatto da intermediario in questa trattativa - e ora ci sono un paio di punti da rispettare. Il primo è che Usain dovrà sottoporsi a un periodo di sei settimane di test, poi parte dello stipendio gli verrà pagato dalla federazione calcio australiana, che peraltro è d'accordo".

"Se si dimostrerà competitivo, la A-League avrà trovato la sua grande stella, dandole un prestigio che nessuna somma di denaro potrebbe comprare: farà sognare tanti giovani".