Premier League, il calciomercato perfetto del Chelsea 2020-21: la sfida a City e Liverpool è già iniziata

Nella sfida tra Liverpool e Manchester City, le due squadre che hanno dominato le ultime due stagioni di Premier League (Citizens campioni nel 2019, Reds nel 2020) ci sarà molto probabilmente un terzo incomodo più ostico che mai nel 2020-2021. Il Chelsea di Frank Lampard è pronto a fare la voce grossa. Abramovich ha riaperto i cordoni della borsa, ma lo sta facendo in maniera più ragionata che in passato: maxi-investimenti, certo, ma solo per potenziali campioni con ancora tutta la parte migliore della carriera davanti a loro.

A Stamford Bridge sta arrivando il meglio del calcio europeo: già perfezionato il trasferimento del centravanti della nazionale tedesca Timo Werner (24 anni), acquistato dal Lipsia per circa 60 milioni, al giocatore un contratto di cinque anni da 5 a stagione, ed è ufficiale da mesi anche il fantasista marocchino Hakim Ziyech (classe 1993) dall'Ajax, preso per 40 milioni di euro. Colpi studiati e portati a termine con largo anticipo, e come sempre succede in questi casi avranno meno risalto nell'estate del calciomercato rispetto alle trattative-telenovela che si trascinano per settimane. Ma sono due fenomeni veri, con esperienza a livello internazionale nonostante l'età ancora verdissima.

Il Chelsea non ha alcuna intenzione di fermarsi e secondo i media inglesi è quasi fatta anche per il baby d’oro del Leverkusen Kai Havertz (si parla di un'offerta da 70 milioni più bonus). Havertz non è uno qualsiasi. Il classe '99 (che sognava un passaggio al Real Madrid, ma i Blancos non hanno la disponibilità economica immediata) è il migliore talento che il calcio tedesco abbia prodotto negli ultimi anni. La classe di Ozil e la presenza fisica di Ballack, sembra un predestinato. Come se non bastase, il Chelsea vuole portare fortemente a Londra il terzino sinistro del Leicester Ben Chilwell, valutato 45 milioni di euro.

C'è anche un'altra voce di mercato che fa capire come i Blues siano intenzionati a fare sul serio. In porta due estati fa è stato acquistato dall'Athletic Kepa Arrizabalaga per la cifra record di 80 milioni di euro. Beh, il basco non ha convinto e il Chelsea vorrebbe sfruttare la possibilità di prelevare dall'Ajax il portiere camerunense Andre Onana (24 anni, uno dei migliori portieri al mondo della sua generazione), che è dato in partenza per una cifra intorno ai 30 milioni. A fronte di investimenti del genere, Lampard dalla prossima stagione è chiamato, se non a vincere, quantomeno ad andarci molto vicino. E con i nuovi colpi che si vanno ad aggiungere a ottimi giocatori (tutti giovanissimi) come Christian Pulisic, Mason Mount, Tammy Abraham, Mateo Kovacic, Kurt Zouma e Billy Gilmour, a Stamford Bridge sta crescendo il nucleo di una squadra che vuole riprendersi lo scettro prima in Inghilterra e poi in Europa. Il Chelsea quest'anno è andato oltre le più rosee aspettative e può terminare la Premier League al terzo posto, che vuol dire Champions League assicurata: della "banda Lampard" si sentirà parlare sempre più. Poco ma sicuro.