Occhio Juve, gli arabi vogliono portare Cristiano Ronaldo al Newcastle

Non ci sarebbe soltanto Ciro Immobile nella lista della spesa del Newcastle. Il fondo arabo che sta per acquistare il club inglese vorrebbe piazzare un colpo altisonante: riportare in Premier Cristiano Ronaldo. A lanciare la notizia è stato il quotidiano spagnolo Don Balon, secondo il quale il portoghese avrebbe già avuto i primi contatti ta con la dirigenza del Newcastle.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Calciomercato Juventus, ipotesi Newcastle per Cristiano Ronaldo

Cr7 sarebbe interessato alla proposta ricevuta dal fondo arabo, ormai prossimo all'acquisto della società inglese. Secondo quanto riportato dal giornale spagnolo, CR7 avrebbe un "patto segreto" con il fondo arabo, che gli offrirebbe un biennale a cifre altissime e con tanto di clausola che gli permetterebbe di andare via dopo la prima stagione, viste le incognite sul progetto.