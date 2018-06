Calciomercato, Inter scatenata: prima Nainggolan, poi Suso

Fino a qualche mese fa nessuno avrebbe scommesso un euro su Nainggolan via dalla Roma. E invece, come spesso accade, le vie del calciomercato sono infinite. Il belga è ormai un giocatore dell'Inter.

Nainggolan, alla Roma 24 milioni più Santon e Zaniolo

Quarto colpo dell'Inter di Luciano Spalletti. Dopo Martinez, De Vrij e Asamoah è praticamente fatta per il passaggio in nerazzurro di Radja Nainggolan. I giallorossi hanno accettato l'ultima offerta di Ausilio: 24 milioni più i cartellini di Davide Santon e del baby nerazzurro Nicolò Zaniolo.

Il Ninja dovrebbe firmare con l'Inter fino al 2022 con uno stipendio da circa 4,5 mln a stagione. Si tratta di un affare complessivo da circa 30-35 milioni, comprese le valutazioni dei cartellini di Santon e Zaniolo, centrocampista quasi 19enne della Primavera.

Inter, pronto l'assalto a Suso

I nerazzurri sono da considerare a tutti gli effetti seri contendenti per lo Scudetto. Ma non finisce qui perché Ausilio prepara un tentativo per lo spagnolo del Milan Suso, che ha una clausola da 38 milioni valida all'estero. Ma i problemi finanziari del Milan potrebbero rendere più agevole del previsto la trattativa.