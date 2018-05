Calciomercato Juventus: tutte le trattative, tra sogni impossibili e veri obiettivi

Dopo aver messo in bacheca Scudetto e Coppa Italia, e dopo aver salutato a dovere Gigi Buffon, la Juventus si tuffa nel futuro.

Emre Can, entro 10 giorni la risposta

Giuseppe Marotta, direttore generale e a.d. della Juventus, dà i dieci giorni al ventiquattrenne centrocampista tedesco di origini turche Emre Can. Si chiude in dieci giorni "nel bene o nel male" dice il dirigente bianconero. Can, in scadenza con il Liverpool, è l'obiettivo numero 1 per il centrocampo.

Marotta si dice comunque "ottimista" perché "Emre Can è un grande giocatore e la Juve un grande club". Piena conferma, inoltre, per Douglas Costa che "sarà riscattato dal Bayern".

Morata, Pogba e Milinkovic Savic: solo sogni

Marotta ha parlato a margine del della presentazione del libro di Antonio Barilla' sugli allenatori della Juve. Escluso il ritorno di Alvaro Morata "nel reparto offensivo non dobbiamo puntellare nulla. Ogni operazione appare utopistica" secondo Marotta. Anche perche' non sono previste partenze. Mandzukic "sara' un giocatore della Juve sicuramente". Su Higuain "non ci sono allarmismi, se arriveranno delle offerte non le terremo in considerazione".

Fuori budget Pogba "e' fantamercato, il suo valore e' distante dai nostri", come Sergej Milinkovic Savic su cui "non ci avventuriamo" conclude il manager bianconero.

Gli obiettivi realistici della Juve 2018-2019

Gli obiettivi realistici sono altri: Mattia Perin sembra destinato a fare il secondo a Szczęsny, almeno per un anno. La trattaiva con il Genoa entrerà nel vivo solo nel corso del mese di giugno. In difesa piace Matteo Darmian, in uscita dal Manchester United; la sua duttilità lo rende pezzo pregiato del mercato, e su di lui ci sarebbe anche il Napoli.

L'arrivo di Caldara, il rinnovo di Barzagli e la conferma di Rugani non rendono indispensabile un nuovo centrale: solo in caso di partenza di Benatia (il Marsiglia lo vuole fortemente), la Juve potrebbe fare un tentativo per Josema Gimenez, dell'Atletico.

In attacco la situazione è delicata: solo in caso di partenza di almeno uno tra Mandzukic e Higuain si farà un tentativo per un grande numero 9: il francese Anthony Martial, che con Mou non è titolare nello United, è una suggestione. Nonostante qualche intoppo negli ultimi anni, è ancora giovanissimo (classe '95), ed è in grado di fare sia la prima sia la seconda punta.