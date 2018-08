"Draxler-Milan e Modric-Inter": due grandi colpi fanno sognare i tifosi

La sua stella al Psg si è leggermente oscurata, ma resta uno dei più grandi talenti del calcio europeo. Ed è giovanissimo, 25 anni. Il Milan è vicino all'acquisto del fantasista tedesco Julian Draxler.

C'è chi parla di visite mediche già fissate, ma non è così. Leonardo ha avviato i contatti, la trattativa non è semplice ma c'è ancora una settimana di tempo per trovare la quadra. Il jolly in mano ai rossoneri potrebbe essere Ricardo Rodriguez, il laterale che è nel mirino del club francese e si potrebbe intavolare uno scambio alla pari, valutando entrambi 33-35 milioni di euro.

Modric-Inter, si può fare

Se il "nuovo" Milan di Elliott sogna Draxler, l'Inter punta ancora più in alto. I nerazzurri non mollano Luka Modric, che tra oggi e domani dovrebbe finalmente incontrare Florentino Perez. Il Real Madrid non aspetta più, o Modric rinnova o sarà lasciato libero di partire, per una somma considerevole, senza però ovviamente pretendere i 750 milioni di euro di clausola rescissoria.

I blancos hanno individuato in Thiago Alcantara, del Bayern, ex Barcellona, il sostituto ideale. Dopo l'addio a CR7, il Real rischia di perdere il cervello di tutti gli ultimi trionfi. E i tifosi dell'Inter potrebbero presto ammirare a San Siro il miglior giocatore dell'ultima coppa del mondo.