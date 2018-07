Calciomercato, trattative e ultime notizie: Zaza "indiavolato" e Higuain verso Londra

Ancora un mese e mezzo di mercato, può succedere di tutto ma le grandi squadre della serie A vogliono cercare di chiudere i colpi più importanti prima dell'inizio dei ritiri prestagionali.

Higuain verso Londra

Che il matrimonio fosse vicino alla fine, dopo sole sue stagioni, era ormai nell'aria. Gonzalo Higuain è a un passo dal Chelsea. La Juve e il club londinese avrebbero raggiunto un accordo sulla base di 60 milioni di euro. L'ufficialità potrebbe arrivare nei prossimi giorni, dopo l'annuncio di Maurizio Sarri come nuovo allenatore dei Blues.

Roma alla francese

La Roma ha messo gli occhi sul laterale francese Benjamin Pavard dello Stoccarda, autore di un gol spettacolare contro l'Argentina ai mondiali di Russia. Sul 22enne c'è anche il Bayern Monaco, che sarebbe pronto a pagare la clausola di 35 milioni valida entro l'estate del 2019. In caso di mancato rinnovo da parte di Florenzi, la Roma è pronta ad accelerare per sistemare la difesa. E i giallorossi sondano anche il portiere olandese Cillesen del Barcellona.

Boateng torna in Italia

Tutto ok tra Eintracht Francoforte e Sassuolo per Kevin-Prince Boateng, il centrocampista ghanese firmerà un contratto triennale con il club di Squinzi. Per lui, dopo l'epoca d'oro al Milan, è un ritorno in serie A.

Diavolo Zaza

Simone Zaza, in uscita dal Valencia, è il nome nuovo per l'attacco del Milan. Dopo aver preso atto delle folli richieste di Lotito per Ciro Immobile, i rossoneri vanno dritti sull'ex Juve. Ha un prezzo abbordabile, intorno ai 20 milioni, reperibili senza troppe difficoltà dalle cessioni di Kalinic e Bacca.