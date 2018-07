Calciomercato, non solo Ronaldo: tutte le ultime trattative più importanti

Il colpo Juve-Ronaldo ha monopolizzato le attenzioni di media e tifosi, ma il calciomercato sta riservando altri affari molto interessanti, che potrebbero spostare gli equilibri della prossima serie A 2018-2019.

Zapata-Atalanta, gran colpo per Gasp

E' senz'altro il colpo del calciomercato più importante della settimana "al di fuori dei top team". Duvan Zapata è il nuovo centravanti dell'Atalanta. Ufficiale il passaggio in prestito al club bergamasco, questo il comunicato diramato dalla società blucerchiata che ha ringraziato l'ex punta. Acquisto pesante per la Dea, obbligo di riscatto dalla Sampdoria per una cifra complessiva di 26 milioni.

Florenzi, sì al rinnovo

Buone notizie per i tifosi romanisti. La trattativa per il rinnovo del contratto tra Florenzi e la Roma si sarebbe finalmente sbloccata dopo mesi difficili, durante i quali le parti sembravano davvero distanti. L'esterno ha accettato l’offerta del club e presto firmerà il rinnovo per altri cinque anni sulla base di poco più di 3 milioni a stagione più sostanziosi bonus. Alisson invece piace a Real, Liverpool e Chelsea: per meno di 70 milioni non partirà.

Milan, Bonucci e Suso in uscita?

Leonardo Bonucci potrebbe dire addio al Milan. Dall'estero Psg (dove ritroverebbe il compagno di nazionale e ex compagno di successi alla Juventus, Gianluigi Buffon) e Chelsea sono pronti a fare un'offerta vicina ai 30 milioni se i rossoneri apriranno a una sua eventuale cessione. Un altro che potrebbe lasciare Milanello è Suso: piace al Napoli di Ancelotti.

Ultimatum Sarri

Non è ancora terminata la telenovela per il passaggio di Maurizio Sarri dal Napoli al Chelsea. Secondo quanto riportato da Sport Mediaset se entro stasera il tecnico non sarà liberato da Aurelio De Laurentiis non firmerà per i Blues e resterà sotto contratto con il Napoli per altri due anni. Con lui in panchina il Chelsea darà poi l'assalto a Higuain, Jorginho e Rugani.

Eder ricoperto d'oro in Cina

Il nerazzurro è vicinissimo ad accettare la corte del Jiangsu Suning, il club cinese della famiglia Zhang. Per lui è pronto un contratto biennale da top player, da 13 milioni netti totali, invece nelle casse dell'Inter entrerebbero 5 milioni di euro.

Verratti vuole il Barcellona

Mundo Deportivo dà notizia della visita di Mino Raiola alla Ciutat Esportiva di Barcellona. E vista la presenza del segretario generale blaugrana, Eric Abidal, è facile pensare che si sia parlato anche di Marco Verratti, già vicino ai blaugrana la scorsa estate. L'affare resta complicato perché il Psg vende a caro prezzo tutti i suoi gioielli.