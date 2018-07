Juventus, Sarri vuole Pjanic: primi contatti con il Chelsea

Miralem Pjanic potrebbe lasciare la Juventus in casa di un'offerta folle da parte del Chelsea. Sarri ha ammesso di aver chiesto qualche colpo a centrocampo per innalzare la qualità della rosa, e in giro è difficile trovare un regista migliore del bosniaco.

Dopo l'arrivo di Ronaldo a Torino, in casa bianconera tengono banco le operazioni in uscita. Al momento la posizione di Pjanic è complessa. O rinnova con la Juve, oppur epotrebbe lasciare. Ieri sera Miralem - secondo SportMediaset - ha cenato infatti a Milano con l'agente Ramadani, molto vicino ai Blues, e il procuratore di Sarri.

All'uscita dal ristorante SkySport è riuscito a intercettarlo. "Resterai alla Juventus?", la domanda alla quale il bosniaco ha preferito non rispondere.

Non è l'unico centrocampista bianconero che potrebbe fare le valigie destinazione Inghilterra. West Ham, Wolverhampton, Leicester, Crystal Palace e Newcastle hanno messo gli occhi su Stefano Sturaro. Il centrocampista ex Genoa non partirà per meno di 15 milioni di euro. Ha voglia di giocare di più, e le offerte non mancano. Il suo addio è quasi una certezza.