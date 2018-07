Alisson verso Liverpool, via al "giro di portieri": coinvolti Areola, Courtois e Donnarumma

I tifosi giallorossi sembrano già essersi messi l'anima in pace: quello che a oggi è forse il miglior portiere del mondo se ne andrà dalla Capitale e dalla serie A, che perde così un protagonista. Alisson Becker è a un passo dal Liverpool. Secondo la stampa inglese la Roma avrebbe accettato l'offerta dei Reds da 75 milioni di euro, per il 25enne portiere brasiliano. Adesso toccherebbe ad Alisson trovare l'accordo con il Liverpool: quasi scontato l'esito positivo. Alisson avrà un contratto da 5 anni a più di 5 milioni a stagione, diritti d'immagine a metà con il club inglese.

Roma, Areola o Olsen?

Per sostituire Alisson in lizza ci sono due nomi soltanto a questo punto: Areola e Olsen. Alphonse Areola è la prima scelta, ed è una certezza nonostante i soli 25 anni di età. Per anni considerato il talento migliore della "generazione 92-93", la sua carriera è stata caratterizzata da troppi alti e bassi finora. Non ha gradito, e lo ha detto pubblicamente, la continua concorrenza con Trapp al Psg, il francese (è Raiola il suo procuratore) pensa di meritare una grande chance e vuole sentire fiducia. Il suo contratto scade il 30 giugno 2019 e per questo la Roma spera di poterlo prendere per una cifra intorno ai 30 milioni di euro. L'alternativa è lo svedese Robin Olsen del Copenaghen, che costa 15 milioni.

Via al "giro di portieri"

Perso Alisson, che era un obiettivo, il Chelsea starebbe trattando in ogni caso con il Real Madrid la cessione di Thibaut Courtois (oltre a quella di Hazard, individuato dai blancos - e dalla stampa madrilena - come unico possibile erede di Cristiano Ronaldo): il portiere belga è in scadenza tra un anno, sarà ceduto per non perderlo a zero a luglio 2019. A quel punto se Abramovich darà l'ok, i Blues di Sarri lanceranno l'assalto a Gigio Donnarumma.