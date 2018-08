Calciomercato, non solo le big: Roberto Soriano al Torino è un "grande colpo"

Ci sono alcuni colpi di mercato che rischiano di passare sottotraccia, ma che spostano gli equilibri in quella fascia media di squadre di serie A al di sotto delle big che puntano a vincere il campionato e alla qualificazione in Champions League. Tra questi colpi rientra senz'altro Roberto Soriano al Torino.

Il centrocampo del Torino si rafforza con l'arrivo di Roberto Soriano dal Villarreal. Il centrocampista italo-tedesco ex Sampdoria, ed ex nazionale azzurro, lascia la Spagna e torna in Italia per affrontare la nuova avventura in granata. La formula dovrebbe essere quella del prestito con diritto di riscatto per la società di Cairo: nel dettaglio, prestito oneroso (1 milione) con diritto di riscatto (14 milioni, legato a un certo numero di presenze), per un’operazione che raggiunge complessivamente i 15 milioni di euro.

Soriano, classe 1991, non è una scommessa, ma una certezza: centrocampista offensivo di corsa, fisico e tecnica, ideale per il gioco di Mazzarri, che difficilmente farà a meno di lui. Ha il gol facile e, come ha dimostrato a Villareal, sa adattarsi a giocare anche in fascia, sia a destra sia a sinistra. L'obiettivo di Soriano è riconquistare la nazionale, dopo le 8 presenza tra il 2014 e il 2015.